Missili e droni russi colpiscono l’Ucraina, uccidendo almeno 4 persone

KIEV (Reuters) – La Russia ha lanciato martedì dozzine di missili e droni in tutta l’Ucraina per il secondo giorno consecutivo, compresi alcuni che, secondo il presidente ucraino, sono stati abbattuti da aerei da combattimento F-16 di fabbricazione occidentale prima che raggiungessero i loro obiettivi.

L’attacco ha provocato la morte di almeno cinque persone e la distruzione di un hotel, case ed edifici residenziali, nonché di infrastrutture vitali in diverse regioni ucraine. La corrente elettrica è stata interrotta a Kiev e in altre città a causa del caldo intenso.

Come di consueto nelle dichiarazioni dopo gli attacchi aerei russi, le forze armate ucraine hanno elencato le regioni russe e i territori occupati da cui sono state sparate le armi. Il presidente Volodymyr Zelenskyj e altri alti funzionari hanno ripetutamente invitato gli Stati Uniti a revocare le restrizioni e consentire all’Ucraina di lanciare attacchi in profondità in Russia per colpire le infrastrutture militari responsabili della guerra.

“Gli alleati stanno cercando di non parlarmi di questo argomento. Ma io continuo a sollevare questo argomento. In generale, questo è tutto. Le Olimpiadi sono finite, ma il tennis da tavolo continua”, ha detto Zelenskyj.

Nei suoi commenti sull’apparente primo utilizzo degli F-16 da parte dell’Ucraina per abbattere un missile, Zelenskyj ha ringraziato i sostenitori dell’Ucraina per questo, ma ha detto che erano troppo pochi in numero e troppo pochi piloti addestrati a farli volare.

Tra le regioni russe elencate come fonte dell’attacco di martedì c’era Kursk, dove il comandante dell’esercito ucraino ha affermato che le sue forze hanno preso il controllo di quasi 1.300 chilometri quadrati (500 miglia quadrate) dall’incursione a sorpresa di tre settimane fa. Ha più o meno le dimensioni di Los Angeles.

Il generale Oleksandr Sirsky ha detto che l’Ucraina ha catturato 594 prigionieri russi nell’operazione, che secondo lui mirava a tenere l’esercito russo lontano dai combattimenti in Ucraina. Le sue accuse non hanno potuto essere verificate in modo indipendente.

L’operazione Kursk, la più grande incursione in Russia dalla seconda guerra mondiale, ha costretto circa 130.000 persone a evacuare le proprie case. La Russia ha inviato rinforzi nella regione, ma non è chiaro fino a che punto queste mosse possano indebolire le posizioni della Russia sul territorio ucraino.

Rafael Grossi, capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che martedì ha visitato la centrale nucleare di Kursk, ha affermato che i combattimenti nella regione hanno sollevato preoccupazioni sui rischi ad essa collegati. In un post sul sito web di X ha affermato che la situazione è “pericolosa” e ha definito inaccettabile qualsiasi attacco a una centrale nucleare.

“Qui ora c’è il rischio di un incidente nucleare. Oggi mi sono stati segnalati diversi casi di attacchi di droni sulla zona e sulle strutture della stazione. Alla stazione ho visto gli effetti di questi attacchi”, ha detto Grossi.

Ma la fabbrica ora funziona “molto vicino alla normalità”, ha detto.

Il ministero della Difesa russo ha confermato martedì che l’Ucraina ha subito pesanti perdite a Kursk – circa 6.600 soldati sono stati uccisi o feriti – e che più di 70 carri armati sono stati distrutti insieme a dozzine di veicoli blindati. Questi numeri non possono essere confermati in modo indipendente.

L’annuncio del controllo sul territorio da parte del capo di stato maggiore dell’esercito ucraino è arrivato poche ore dopo che il paese era stato sottoposto a una seconda serie di attacchi aerei e missilistici notturni da parte della Russia.

Cinque persone sarebbero state uccise e altre 16 ferite negli attacchi, che secondo Zelenskyj includevano 81 droni, missili da crociera e balistici.

Nella regione di Kiev, che ha subito interruzioni di corrente dopo l’attacco di lunedì che ha preso di mira le centrali elettriche in tutto il paese, durante la notte sono state emesse cinque allerte meteorologiche. L’amministrazione regionale ha affermato che le difese aeree hanno distrutto tutti i droni e i missili, ma la caduta dei detriti ha scatenato incendi boschivi.

Lunedì, dopo che più di 100 missili e un numero simile di droni sono stati lanciati in tutta l’Ucraina, il primo ministro Denys Shmyhal ha affermato che “le infrastrutture energetiche sono diventate ancora una volta un obiettivo per i terroristi russi” e hanno esortato gli alleati dell’Ucraina a fornirle carburante. Armi a lungo raggio E il permesso di usarlo Obiettivi all’interno della Russia.

Il presidente Joe Biden lunedì ha definito “oltraggioso” l’attacco della Russia alle infrastrutture energetiche e ha affermato che il paese “ha ridefinito le priorità delle esportazioni di difesa aerea degli Stati Uniti in modo che vengano inviate prima in Ucraina”. Ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno “inviando apparecchiature energetiche all’Ucraina per riparare i suoi sistemi e migliorare la resilienza della rete energetica ucraina”.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi hanno utilizzato “armi a guida di precisione a lungo raggio dall’aria, dal mare e droni contro strutture energetiche critiche che supportano il funzionamento del complesso militare-industriale dell’Ucraina. Tutti gli obiettivi identificati sono stati colpiti”.

Funzionari russi hanno detto che quattro missili ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Kursk.

Jim Hintz, uno scrittore dell’Associated Press di Tallinn, Estonia, ha contribuito a questo rapporto.

