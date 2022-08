Missione lunare: temperature intorno ai crateri lunari adatte alla popolazione umana

Crateri e grotte formeranno siti termicamente stabili per l’esplorazione lunare rispetto alle regioni sulla superficie lunare, che raggiungono una temperatura di circa 127 gradi Celsius durante il giorno e si raffreddano fino a circa -173 gradi Celsius di notte.

L’esplorazione della luna fa parte dell’obiettivo della NASA di esplorare e comprendere l’ignoto nello spazio, per ispirare e avvantaggiare l’umanità.

I crateri sono stati scoperti per la prima volta sulla luna nel 2009 e da allora gli scienziati si sono chiesti se portassero a grotte che potrebbero essere esplorate o utilizzate come rifugi. Proteggerà anche crateri o grotte dai raggi cosmici, dalla radiazione solare e dai micrometeoroidi.

“È probabile che circa 16 degli oltre 200 crateri stiano collassando tubi di lava”, ha affermato Tyler Horvath, uno studente di dottorato in scienze planetarie dell’UCLA che ha guidato la nuova ricerca recentemente pubblicata sulla rivista. Lettere di ricerca geofisica.

“I crateri lunari sono una caratteristica straordinaria sulla superficie della luna”, ha affermato lo scienziato del progetto LRO Noah Petro del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Sapere che creano un ambiente termico stabile ci aiuta a dipingere un quadro di queste caratteristiche lunari uniche e la prospettiva di esplorarle un giorno”.

Horvath ha elaborato i dati del Diviner, una termocamera, per vedere se la temperatura all’interno dei crateri differiva da quella in superficie.

Concentrandosi su una depressione cilindrica profonda circa 100 metri, che è la lunghezza e la larghezza di un campo da calcio in una regione della Luna nota come Mare Tranquillitatis, Horvath e colleghi hanno utilizzato la modellazione al computer per analizzare le proprietà termiche delle rocce e della polvere lunare e tracciare il cratere temperature nel tempo.