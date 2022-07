Missy Grey delinea le sue opinioni sulle questioni transgender nell’intervista “No Forbidden Commentary” con Piers Morgan

Missy Grey ha chiarito la sua opinione sulle questioni transgender lunedì mentre si è seduta con Piers Morgan nel suo programma TalkTv.

Durante l’intervista bloccata, la cantante, 54 anni, ha parlato dei suoi recenti commenti controversi sul cambio della bandiera americana.

Ha detto all’ospite: “Solo perché vai a cambiare le tue parti non ti rende una donna, mi dispiace”.

Poi Pierce, 57 anni, ha detto che pensa che la maggior parte dei personaggi pubblici abbia troppa paura per dire “che donna”.

Il cantante ha risposto: lo so! .. dico un essere umano con un petto. Cosa ne pensi di iniziare da lì? e vagina.

“Ora si sta confondendo”, ha aggiunto.

Durante l’intervista, andata in onda lunedì alle 20:00, il duo ha discusso la questione delle donne trans nello sport con l’ospite dicendo: “Sostengo tutti i diritti delle donne trans all’equità e all’uguaglianza”.

Messi ha risposto: “Anche io”.

“Ma non quando hai persone che sono nate con corpi fisici nettamente superiori, e poi vanno avanti e poi picchiano le donne nei loro sport”, ha aggiunto prima di Pierce.

Messi ha risposto: “Sono totalmente d’accordo. E lo dirò, e tutti mi odieranno, ma come donna, solo perché vai a cambiare le tue parti non fa di te una donna, scusa…lo so proprio’.

Pierce, 57 anni, ha detto in seguito che pensa che la maggior parte dei personaggi pubblici abbia troppa paura per dire "che donna"

Aggiungendo: “Se vuoi che ti chiami ‘lei’, lo farò, perché è quello che vuoi ma questo non fa di te una donna solo perché ti chiamo ‘lei’ e solo perché hai subito un intervento chirurgico”.

Ha continuato dicendo: Le donne attraversano un’esperienza e un intervento chirurgico assolutamente unici e si ritrovano che non cambia. Essere una bambina è un libro epico completo, sai? Non puoi averlo solo perché vuoi essere una donna.

Quando Pierce ha notato che l’autrice di Harry Potter JK Rowling è stata criticata per le sue opinioni sulle donne trans, Macy’s ha detto: “Ma è la verità”.

The Flag: parlando dei commenti che ha fatto quando ha suggerito che la bandiera americana dovrebbe dimettersi, ha detto che era “entusiasta di presentarla” [the subject] su di nuovo”

Aggiungendo: “Non credo che dovresti essere chiamato transfobico solo perché non sei d’accordo… Ci sono molti giudizi e lanciare pietre alle persone solo per aver detto di cosa si tratta, capisci cosa intendo?”.

Parlando dei commenti che ha fatto quando ha proposto le dimissioni della bandiera americana, si è detta “entusiasta di presentarla” [the subject] su di nuovo’.

La mia idea era quella di rendere le stelle i colori di tutti noi. Quindi ci sarà una stella che ti rappresenta, una che rappresenta me, una che rappresenta tutti nella stanza, ok. In questo modo guardi la bandiera, ti senti il ​​benvenuto, ti senti incluso e ti senti di appartenere a quel posto’.

Viene dopo che è stato riferito che Piers si prenderà un mese di pausa durante l’estate, poiché lo spettacolo fatica ad attirare lo stesso pubblico che si è sintonizzato quando è stato lanciato per la prima volta.

Vacation: Piers si prenderà circa un mese di pausa dal suo programma televisivo Talk in estate, poiché lo spettacolo fatica ad attirare lo stesso pubblico che si era sintonizzato quando è stato lanciato per la prima volta

L’ex star di Good Morning Britain ha registrato una media di oltre 300.000 spettatori per il suo episodio di debutto del 25 aprile, dove ha rilasciato un’intervista all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ma da allora il numero di spettatori è crollato, con gli episodi recenti che hanno attirato circa 30.000 spettatori.

Si scopre che il presentatore non sarà sul canale per circa quattro settimane a fine estate, a causa di una vacanza precedentemente programmata insieme agli impegni per girare una vera serie di documentari polizieschi che sta realizzando.

All’inizio di quest’anno, l’ex capo di GB News e presentatore principale Andrew Neal non è tornato da un lungo anno sabbatico dopo una faida con i suoi superiori.

