Mito Pereira, 27 anni, è arrivato primo nell’affollata classifica dei Campionati PGA.

Tulsa, Okla – Mitto Pereira L’aria e il freddo delle South Hills hanno perso il controllo come molti rivali. È tornato giusto in tempo per sabato ai campionati PGA.

Pereira si è posizionato con tre birdie nelle ultime sei buche, finendo da 69 per 1 per 25 piedi fuori. Si è portato in vantaggio con tre tiri per il 27enne cileno. Matt Fitzpatrick E Will Zalatoris.

Il 27enne Pereira è in pericolo, con grandi possibilità di diventare il primo rookie del PGA Tour. Keegan Bradley Al campionato PGA 2011.

“Stavo giocando bene e all’improvviso ho fatto quattro spauracchi in cinque buche. All’epoca era un punto difficile”, ha detto. “Ma mi ha trovato all’età di 13 anni. Quei buchi erano così difficili. Sono così felice di aver finito di giocare. Bonus Birdie a 18 anni.

“È bello essere in questa posizione”.

Molte opportunità perse in una giornata difficile con il vento che soffia da nord facendo giocare le Southern Hills in modo completamente diverso.

Ex campione PGA Giustino Tommaso Ha fatto 12 buche senza Burdy, e poi l’ha restituito con un bogey per 74. Campione due volte Master Papà Watson Ha realizzato tre carrelli sulle ultime quattro buche per 73 run e sembrava tremante come sempre sul green. Sono andati a sette colpi dal culmine dello scontro.

Rory McIlroy Ha giocato in 6 over con sei buche estese intorno al turn – incluso un bird – nove colpi indietro per 74 run.

Anche Jaladoris ha avuto i suoi problemi. Ha perso quattro tiri nei primi sette over ed è rientrato in gioco per uno svantaggio di cinque colpi da un vantaggio di un colpo.

“Ero molto frustrato all’inizio, ma voglio iniziare con un inizio deludente e una buona fine. Domani sarà un buon ritmo”, ha detto Zalatoris.

Pereira, che è stato il miglior giocatore nel circuito di sviluppo del PGA Tour l’anno scorso, aveva 9 anni sotto i 201. Farà parte della squadra finale del suo primo campionato PGA – e della sua seconda senior – con Fitzpatrick che resisterà ai suoi ultimi due. I buchi per un 67 entrano tranquillamente nella disputa.

Sarà nel girone finale con Zalatoris Cameron Young, Il figlio di un esperto PGA che ha guidato la 17a buca di 296 yard e ha creato un’aquila di 25 piedi e ha caricato nel mix. Era fuori con 67 punti e quattro tiri dietro.

Ciò che accomuna i primi quattro giocatori è l’inesperienza ai massimi livelli. Nessuno ha vinto su larga scala. Nonostante sia il giocatore numero 17 al mondo con sette titoli nel tour europeo di Fitzpatrick, nessuno ha vinto nemmeno il round più difficile del PGA Tour of golf.

Pereira non ha perso una sola diapositiva. Bar-5 è diventato il primo giocatore a raggiungere 10 under 10 per il campionato con un burdy putt da 10 piedi al sesto posto, e ha esteso il vantaggio a cinque colpi quando Jaladoris ha creato un altro spauracchio.

Ma poi Chile Bar-3 ha preso l’ottavo bandito, ha disconnesso un approccio dal Fairway al nono, ha creato il bandito, ha fatto girare un cuneo dalla parte anteriore del green n. 10 ed è andato nel bunker per il bandito e lo ha superato. 12° green per il quarto bandito in cinque buche.

Jalatoris lo ha catturato brevemente con un Bertie Pudding di 35 piedi al Bar-513. È durato solo fino a quando Pereira ha impiegato 18 piedi per eguagliare gli uccelli, e il giocatore cileno ha risposto coraggiosamente a 6 piedi dal bordo del bunker a 6 piedi.

Solo 16 giocatori erano di livello sulle Southern Hills Web Simpson. Venerdì, per ridurre il numero, ha dovuto salvare alla pari dal bunker nella sua ultima buca. Nel 64esimo pareggio all’inizio del terzo round, Simpson ha segnato 65 punti ed è passato al 10esimo.

Era indietro di otto colpi e apparentemente era ben lungi dal prendere Pereira, ma si sa poco su come reagirà alla pressione di cercare di ottenere un grande colpo domenica.