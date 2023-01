MKBHD afferma che la post-elaborazione distrugge le foto dell’iPhone

Lo YouTuber Marques Brownlee, alias MKBHD, ha condiviso i suoi risultati di ricerca Premi smartphone 2022 Lo scorso mese. E sebbene l’iPhone 14 Pro abbia vinto nella categoria Best Camera System, lo YouTuber ha evidenziato alcuni difetti riguardanti le foto scattate con l’ultimo smartphone di Apple. proprio adesso MKBHD è tornato in video in cui spiega perché alcune foto di iPhone si deteriorano e la risposta è: post-elaborazione.

In vista dei risultati degli Smartphone Awards 2022, MKBHD ha anche condiviso i risultati del blind test della telecamera. In questo, il Pixel 6A di Google ha preso il primo posto, mentre il Pixel 7 Pro è arrivato secondo. Ciò ha portato YouTuber e molte persone a chiedersi cosa stia succedendo con le foto scattate con l’iPhone.

La post-elaborazione delle immagini è diventata eccessiva

Per scattare una buona foto è importante avere un buon sensore in grado di catturare quanta più luce e dettaglio possibile. Tuttavia, poiché i sensori della fotocamera negli smartphone sono piuttosto piccoli rispetto a quelli delle DSLR, i produttori di telefoni introducono ogni anno nuovi trucchi per migliorare queste foto con la post-elaborazione.

Praticamente qualsiasi smartphone moderno utilizza una combinazione di hardware e software per regolare le foto dopo che sono state scattate, nel tentativo di farle sembrare migliori e compensare la mancanza di un sensore di grandi dimensioni. Ciò include cose come la riduzione del livello di rumore, la regolazione del bilanciamento del bianco e l’aumento della luminosità per far risaltare più dettagli nelle scene scure.

Ma negli ultimi anni, Apple e altre società hanno portato questo al livello successivo. Su iPhone, Smart HDR combina più foto con impostazioni diverse in un’unica foto. Ciò consente al telefono di selezionare gli aspetti migliori di ciascuno per ottenere un’immagine migliore. Ma quando è coinvolta molta post-elaborazione, queste immagini possono sembrare irrealistiche. E questo è ciò che accade alla fotocamera dell’iPhone.

Come ha sottolineato MKBHD, la maggior parte dei telefoni si comporta bene in scenari favorevoli, come cieli sereni o un soggetto davanti a uno sfondo chiaro. Ma quando hai colori e trame diversi nella stessa scena, la tua post-elaborazione deve essere abbastanza intelligente da capire quale sia l’impostazione migliore per tutti questi elementi.

Ma il fatto è che, mentre aziende come Google lo stanno facendo nel modo giusto, Apple certamente no. Come sottolineato dallo YouTuber, l’iPhone 14 Pro cerca sempre di schiarire le ombre, specialmente sui volti delle persone, il che rende l’immagine molto artificiale. iPhone sovrastima anche la risoluzione delle foto rispetto ad altri smartphone. MKBHD si lamenta del fatto che il tono della sua pelle appare completamente diverso sulla fotocamera dell’iPhone.

Apple sta distruggendo la fotocamera dell’iPhone con tutte queste funzionalità intelligenti

Anche se l’iPhone aveva un ottimo hardware per la fotocamera, è stato rovinato da tutte le funzionalità intelligenti come Smart HDR che Apple ha introdotto negli ultimi anni. Ogni anno, l’azienda aggiunge ulteriori passaggi alla post-elaborazione della fotocamera. Ma invece di migliorare le foto, le rendono innaturali.

Nel Recensione della fotocamera dell’iPhone 14 Pro di Sebastiaan de With, lo sviluppatore della popolare app per fotocamere Halide, ha anche evidenziato molteplici difetti in Smart HDR. Ad esempio, ogni volta che c’è uno sfondo troppo luminoso, l’iPhone cerca anche di ravvivare le persone nella foto, facendole sembrare troppo bianche. “Onestamente non l’ho mai visto creare un’immagine migliore. Il risultato è semplicemente straziante”.

Questo effetto fa parte dello Smart HDR di Apple, che “divide” i soggetti umani nelle foto e ne migliora notevolmente la luminosità in controluce dopo lo scatto. Abbiamo spiegato il rilevamento del bersaglio e “come appariva probabilmente” alla fotocamera: (Questo non accade quando si scatta in RAW) https://t.co/5APCtqKu7t pic.twitter.com/nKjaYQgVnc – ioduri (camera ad alogenuri) 20 settembre 2022

In un altro esempio, la fotocamera dell’iPhone applica molti “strani artefatti” ai selfie scattati in ambienti molto scarsamente illuminati per provare a salvare l’immagine, ma questo finisce per essere un “pasticcio simile ad un acquerello” invece delle solite foto scure con molto rumore.

Personalmente ho notato anche come lo Smart HDR incasina alcune mie foto, che risultano essere anche molto nitide e hanno colori esagerati. su redditMolti utenti di iPhone sembrano essere d’accordo con questo.

Richiesta funzionalità iOS: opzione per disattivare Smart HDR. A volte, distrugge solo le immagini (in questo caso, il cielo è distrutto rispetto all’immagine dal vivo senza la stessa elaborazione). pic.twitter.com/Zb4cPS6qO4 -Felipe Esposito (@filipeesposito) 5 ottobre 2022

Apple dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di scattare foto naturali

Per anni, gli utenti di iPhone hanno deriso altri smartphone perché le loro foto sembravano troppo artificiali. Ora abbiamo raggiunto il punto in cui le foto dell’iPhone sembrano molto innaturali. Mentre spero che l’azienda migliori Smart HDR, preferirei un’opzione per ridurre al minimo o disattivare completamente la post-elaborazione delle immagini nella fotocamera dell’iPhone.

Ovviamente puoi scattare un’immagine RAW con app come Halide (va notato che le immagini ProRAW sono ancora post-elaborate), ma poi avrai un file immagine molto più grande solo per un risultato più naturale.

e tu? L’eccessiva post-elaborazione della fotocamera dell’iPhone ha rovinato anche le tue foto? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto.

