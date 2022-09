MLB vieta il cambio e aggiunge l’orologio del passo per il 2023

Manfred ha notato che aveva la capacità di agire all’inizio del suo mandato sui cambiamenti alle regole, ma ha scelto di non “per il desiderio di lavorare con i giocatori”. Per quanto riguarda i giocatori che votano contro le nuove regole che regolano i turni difensivi e l’orologio di campo, Manfred ha affermato che poiché i giocatori sono raggruppati in posizioni diverse – tiratori, giocatori centrali e cacciatori – “è difficile ottenere il consenso dei giocatori per cambiare il gioco”.

Prima di implementare lo schema, le regole proposte hanno testato le modifiche in più di 8.000 partite di lega minore[دت بك]A fine stagione, ha detto[مورغان]spada ,[ملب]Vicepresidente esecutivo delle operazioni di baseball. La MLB ha anche affermato di aver avuto ampi contatti con i fan.

“Ad ogni turno, i fan volevano un ritmo di gioco più veloce, più sport in mostra sul campo e sulle basi, più palloni in gioco e più movimento in generale”, ha affermato Theo Epstein, ex direttore esecutivo delle operazioni di baseball per Boston e Chicago Cubs e ora consulente di baseball Membro del Joint Competition Committee. “I fan vogliono meno tempo per combattere e meno di qualsiasi altra cosa per rallentare il ritmo di gioco o il ritmo dell’azione. Quindi per avvicinarsi alla migliore versione del baseball e dare ai fan più di ciò che gli piace e meno di ciò che odiano, sapevamo di dover creare un ritmo più veloce”.

L’orologio del campo è stato testato nella Major League Baseball in questa stagione, con semi temporali diversi rispetto a quello che apparirà l’anno prossimo nella MLB. AAA). I risultati sono stati drammatici: la durata media del nono inning con un’ora di lancio è stata di 2 ore e 38 minuti, in calo rispetto a 3:04 dell’anno scorso. Secondo MLB, anche le basi rubate per partita sono aumentate da 2,23 (tasso di successo del 68%) a 2,83 in questa stagione (tasso di successo del 77%).