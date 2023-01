Modello della custodia Google Pixel Fold che mostra cerniera e telaio

Dopo molte false partenze, sembra che Google Pixel Fold sia finalmente in arrivo, e ora un mockup della custodia del dispositivo ci fornisce ulteriori informazioni su ciò che l’hardware fisico, la cerniera e lo schermo all’interno porteranno sul tavolo.

Youtube Dave al dott Ha ottenuto quello che sembra essere un modello di custodia del Google Pixel Fold, che secondo lui è “dimensionalmente accurato” rispetto al dispositivo reale su cui sta lavorando Google. Sebbene questo mockup sia privo di qualsiasi hardware per smartphone effettivo, il design e l’aspetto lo fanno Allineati con le perdite precedenti.

Il box model qui mostra un dispositivo straordinariamente sottile a 5,7 mm, 0,6 mm più sottile del Galaxy Z Fold 4 quando aperto. Diamo anche un’occhiata più da vicino al dispositivo in mano quando è chiuso, confermando che lo schermo sarà più ampio rispetto ai dispositivi pieghevoli di Samsung, come abbiamo mostrato su alcuni modelli precedenti in base alle dimensioni.

Uno sguardo migliore all’interno del dispositivo suggerisce fortemente che il dispositivo Google avrà cornici abbastanza spesse, almeno per gli standard moderni, sul display interno. Ciò consente al telefono di avere una fotocamera non integrata nello schermo utilizzando una tecnica di ritaglio o underdisplay. I bordi sono misurati a circa 5-6 mm. Di seguito è possibile vedere un mockup di come appare il dispositivo con quelle presunte cornici.

Il video dà anche uno sguardo alla cerniera, apparentemente confermando che il pieghevole di Google non avrà una tacca come i dispositivi Samsung di oggi, chiudendo invece il flusso. Ciò significa che Google utilizzerà una cerniera in stile “waterdrop”, simile all’Oppo Find N2, in cui lo schermo rientra leggermente nella cerniera quando il telefono è chiuso. Si dice che Samsung stia passando a un design simile Sul Galaxy Z Fold 5 Per aiutare a ridurre la piega dello schermo visibile.

Dave2D dice che gli è stato detto che Pixel Fold avrà una cerniera simile alla serie Oppo Find N.

Il video prosegue sottolineando che gli altoparlanti sono posizionati in alto a sinistra e in basso a destra dei lati, il che dovrebbe portare a un suono stereo migliore in entrambi i casi. Samsung posiziona gli altoparlanti pieghevoli nella parte superiore e inferiore sinistra del dispositivo (quando aperto), mentre Oppo posiziona gli altoparlanti nella parte inferiore di entrambe le metà.

