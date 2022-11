Momenti salienti della Coppa del Mondo 2022: la Francia davanti all’Australia

Il Coppa del Mondo 2022 Martedì continua con Francia – Australia In streaming su FOX, ti copriamo ogni momento imperdibile dall’inizio alla fine!

presto, Argentina ero sorpreso di Regno Arabia Saudita Mentre Danimarca E il Tunisia giocato per pareggio negativo. Messico E il Polonia anche Hanno lottato per un pareggio senza reti.

Ecco le migliori giocate della fase a gironi di martedì.

Francia contro Australia

La difesa del titolo inizia ora

Kylian Mbappe Il resto dei giocatori della nazionale francese è arrivato in campo mentre giocavano la loro prima partita nella Coppa del Mondo 2022.

9′ – È stato veloce!

L’Australia ha aperto la sua prestazione a sorpresa nei primi minuti come Craig Goodwin Ha messo lo stivale sinistro sulla palla per un gol sulla traversa.

Craig Goodwin ha segnato il primo gol al nono minuto, portando l’Australia in vantaggio per 1–0 sulla Francia Craig Goodwin ha segnato un cross perfetto al nono minuto portando l’Australia in vantaggio per 1-0 sulla Francia.

13′ – Brother sostituisce il fratello

Terzino sinistro francese Lucas Hernandez Si è infortunato nelle prime fasi della partita e ha dovuto lasciare la partita. suo fratello minore Teo sostituiscilo.

22′ – Molto vicino alla doppietta

Lo sforzo travagliato dell’Australia si è quasi rafforzato quando Mitchell Duca Sparato dal piede. Ma il colpo era appena fuori centro.

27′ – Raddrizza la Francia

Dopo essere stato resettato da un calcio d’angolo, Hernandez ha aiutato la Francia a riorganizzarsi e ha attraversato l’area di rigore ad essa associata. Adriano Rabiot colpo di testa, che porta al gol dell’1-1.

Il francese Adrien Rabiot segna un gol contro l’Australia in 27 minuti Coppa del Mondo 2022 Guarda il gol del francese Adrien Rabiot contro l’Australia al 27° minuto della Coppa del Mondo maschile FIFA 2022.

32′ – Jerrod fa quello che vuole

Olivier Giroudil secondo miglior marcatore nella storia francese, ha portato la sua squadra in vantaggio dopo un passaggio centrale in area di rigore di Rabiot.

La Francia guida l’Australia 2-1 grazie ai gol di Adrien Rabiot e Olivier Giroud La Francia è passata 2-1 all’Australia nella Coppa del Mondo 2022, dopo i gol di Adrien Rabiot e Olivier Giroud.

45′ + 2′ – L’Australia si chiude di nuovo!

L’Australia è arrivata ancora una volta vicino a segnare il secondo gol quando Jackson Irvin Colpisce di testa sul palo, mantenendo il gioco sul 2-1 in favore della Francia.

50′ – Jiro ha voluto sottolineare la grande

Il francese voleva segnare un calcio in bicicletta, che lo avrebbe legato a Thierry Henry per il maggior numero di gol internazionali nella storia francese.

Resta sintonizzato per gli aggiornamenti!

