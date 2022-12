Momenti salienti della Coppa del Mondo 2022: la Francia ha battuto l’Inghilterra 2-1

Il Coppa del Mondo 2022 Recupera il sabato su FOX con Francia dura Inghilterra2-1, all’Al Bayt Stadium di Al Khor, in Qatar, nei quarti di finale dell’ultimo torneo.

La Francia, campione del mondo, spera di unirsi Italia E il Brasile Come gli unici paesi nella storia della Coppa del Mondo a vincere tornei consecutivi. E con la vittoria di sabato, la Francia ha finora vinto le ultime 12 partite di Coppa del Mondo.

La Francia avanzerà per giocare Maroccoche è stato rimosso Portogallo Sabato scorso, nella semifinale di mercoledì.

Ecco le giocate più importanti!

Francia 2, Inghilterra 1

6: “Uno sforzo a tutto campo

L’attaccante della Francia Olivier Giroud Non si è trattenuto mentre si avvicinava all’obiettivo all’inizio di questo obiettivo.

11′: Un enorme risparmio di tempo

E Giroud ha fatto un altro tentativo pochi minuti dopo, questa volta con un colpo di testa, ma il portiere dell’Inghilterra ha parato Giordano Pickford.

17′: Bellissimo tiro

Centrocampista Aurelien Tchouameni È stato il protagonista dello spettacolo all’inizio, iniziando le marcature con un gol per la Francia.

Il francese Orlin Chaumeny segna contro l’Inghilterra al 17′

22′: Salvato!

Portiere della Francia Hugo Loris Ha escogitato parate consecutive quando l’Inghilterra ha battuto il difensore per primo sul difensore Luca Shawallora capitano della nazionale inglese Harry Kane – Mantenere tre leoni fuori dal tabellone.

All’inizio di sabato, Lloris è diventato il giocatore con più presenze nella storia della nazionale maschile francese (143).

Nel frattempo, Kane non ha ricevuto un rigore in quella sfida poiché ha giocato di nuovo vicino alla rete pochi istanti dopo.

29′: Bocciato!

Kane ha preso un altro tiro al segno 29, ed è stato nuovamente parato da Lloris, questa volta nell’angolo in alto a destra.

La Francia ha portato il vantaggio per 1-0 nell’intervallo, ma non prima Antoni Griezmann Ha ricevuto il primo cartellino giallo della partita al 43 ‘.

47′: riscaldamento

Ousmane Dembele Gli è stato mostrato un cartellino giallo nel primo minuto del secondo tempo, ma questo non ha interrotto il ritmo della Francia. Lloris ha continuato a fare un gioco enorme dopo l’altro, facendo amicizia Jude BellinghamProprio fuori dal cancello.

54′: Calcio di rigore

Le cose hanno preso una piega quando Bukayo Saka Ha commesso un fallo in area di rigore all’inizio del secondo tempo. Kane ha preso il calcio di rigore contro di lui speroni Il compagno di squadra Lloris nella prima partita che hanno giocato l’uno contro l’altro in cinque anni e mezzo.

54′: Harry Kane si unisce all’Inghilterra!

Kane ha segnato su calcio di rigore, che ha pareggiato la partita sull’1-1. Con questo obiettivo, ha pareggiato Kane Wayne Rooney per la maggior parte dei gol nella storia della nazionale maschile inglese, con 53 gol.

Harry Kane segna un gol contro la Francia in 52 minuti

78′: Gol!

Giroud ha guidato alla grande quando contava di più, andando a segno con un colpo di testa alla fine del secondo tempo e portando la Francia in vantaggio per 2-1.

Olivier Giroud segna contro l’Inghilterra al 78′

80′: Cosa avrebbe potuto essere

L’Inghilterra ha ricevuto un secondo rigore, questa volta dopo la revisione del VAR, e Teo Hernandez Ha ricevuto un cartellino giallo in ritardo.

Kane ha tirato il suo secondo rigore contro il compagno di squadra Lloris, ma questa volta ha mancato la rete.

In questo modo, la Francia è rimasta in vantaggio per 2-1.

90′ + 11′: Fino al filo

Tutto risale all’Inghilterra Marcus Rashfordappena entrato in partita all’85’, ha vinto un calcio di punizione nell’ultimo minuto della partita di sabato, ma il suo tiro è stato un po’ alto e di poco a lato.

In tal modo, la Francia ha vinto ed è diventata la prima campionessa ad avanzare in semifinale dal Brasile nel 1962!

Prima della partita:

scenografia

La partita di sabato è stata la terza partita di Coppa del Mondo tra queste due nazioni, con l’Inghilterra che ha vinto le due precedenti nel 1966 e nel 1982.

Tuttavia, la Francia ha perso solo uno degli ultimi otto incontri con l’Inghilterra, un’amichevole nel novembre 2015.

