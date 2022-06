Morgan Stanley afferma di acquistare un calo in questi cinque titoli globali

I mercati globali sono stati duramente colpiti da una serie di venti contrari, ma Morgan Stanley vede opportunità per gli investitori di accumularsi in “fallen angels” – titoli che la banca ritiene siano esauriti e ora sembrano attraenti. Con l’indice MSCI Europe in calo di quasi il 14% quest’anno, Morgan Stanley ritiene che le azioni europee siano state ipervendute, con l’indice che ora viene scambiato al di sotto del rapporto prezzo/utili medio a lungo termine, un parametro importante che i trader utilizzano per valutare il valore di un bene. Ma nonostante le condizioni di ipervenduto e le valutazioni più basse, la banca ha affermato di rimanere cauta riguardo alle azioni europee. “Nel complesso, riteniamo che le valutazioni delle azioni siano ragionevolmente interessanti e non particolarmente convenienti, soprattutto perché il quadro sottostante degli utili aziendali sta iniziando a sembrare molto impegnativo”, hanno affermato in una nota di ricerca a maggio gli strateghi di Morgan Stanley, guidati da Ross MacDonald. 24. Tuttavia, la Banca ha riconosciuto che esistevano sacche di opportunità per l’elenco dei «Fallen Angels». “Riconosciamo che per un certo numero di titoli e settori la sottoperformance è già stata estrema. Detto questo, riteniamo che è probabile che gli investitori aguzzeranno le loro matite sui singoli nomi quando i rischi al ribasso iniziano a manifestarsi e i rischi e i rendimenti sembrano interessanti “, ha detto MacDonald. . Ha aggiunto: “Sebbene siamo tatticamente prudenti, riteniamo che ci sia un crescente appetito da parte degli investitori di costruire posizioni in” buone società a un prezzo migliore “, titoli in cui le recenti scarse prestazioni hanno creato un punto di ingresso interessante per gli investitori impazienti”. CNBC Pro mette in evidenza cinque dei “Fallen Angels” di Morgan Stanley. Capgemini Morgan Stanley vede la società di consulenza francese Capgemini come un titolo “rifugio sicuro” a un prezzo “attraente”. La banca ha notato che la società ha un track record di essere relativamente difensiva e ha fatto bene durante la pandemia di coronavirus. Capgemini è inoltre esposta ad argomenti di tecnologia strutturale, come Demand Acceleration for Digital Transformation e Digital Manufacturing/Industry 4.0. La banca vede il titolo come un valore interessante per quell’opportunità di crescita e ha fissato un prezzo obiettivo di € 237 ($ 254) per azione. Ciò indica un potenziale rialzo del 31,3% per il prezzo di chiusura del titolo di € 180,5 il 31 maggio. La banca ritiene che l’e-commerce sia una tendenza secolare che “è qui per restare” – nonostante la normalizzazione del settore quest’anno e un possibile rallentamento dei consumi. Morgan Stanley ha osservato che Deutsche Post ha investito nell’automazione e nella digitalizzazione dei suoi processi, nonché nell’espansione della sua base di clienti, il che ha portato alla crescita sia della sua capacità che del suo mercato controllabile. MacDonald ha notato che il titolo sembra anche a buon mercato rispetto ai suoi pari, con il titolo scambiato a uno sconto rispetto alle sue controparti statunitensi: rispettivamente del 45% e del 10% per UPS e Fedex. “Troviamo che queste riduzioni siano esagerate”, ha aggiunto. EssilorLuxottica Morgan Stanley ritiene che il profilo dei ricavi dell’azienda sia il più flessibile dei suoi colleghi. “Alla luce delle preoccupazioni del mercato per il debole sentimento dei consumatori, consideriamo EssilorLuxottica come uno dei giochi più sicuri per gli investitori dei consumatori, dato il suo profilo di entrate legato all’assistenza sanitaria”, ha affermato MacDonald. La banca prevedeva che la società raggiungesse una crescita degli utili composti in cinque anni dell’11%. Il driver principale alla base di ciò saranno le sinergie e l’innovazione di prodotto. La banca ritiene che la società offra un “livello molto maggiore di [earnings] visione” rispetto ai nomi dei consumatori e ad altri marchi. LVMH La banca ha affermato che LVMH rimane una “scelta privilegiata” in un settore che è stato declassato dalla fine del 2021, descrivendo l’azienda come un “vincitore strutturale in termini di quote di mercato” in quasi tutte le società in Inoltre, LVMH è l’unico attore esposto a riaprire il commercio nel settore del lusso, ha aggiunto la banca. SAP Nonostante la rotazione del mercato lontano dalla crescita e dai titoli tecnologici, Morgan Stanley ha affermato di rimanere “fiducioso” che SAP possa fare “relativamente bene” nel rallentamento, dato il mix di entrate ricorrenti e offerte di prodotti che possono aiutare le aziende a ridurre i loro crescita dei ricavi. “SAP offre una combinazione di entrate ricorrenti elevate, forti fattori trainanti della domanda di prodotti e di mercato e una valutazione ora inferiore ai livelli iniziali precedenti”. Continua inoltre a vedere un “catalizzatore positivo” nel business cloud della riga SAP .

READ Twitter illumina Taco Bell nella seconda scomparsa della pizza messicana Oy Anspach | Immagine Alleanza | Getty Images