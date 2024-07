Mortal Kombat 1: annunciato Khaos Reigns: espansione della storia, nuovi combattenti e “grandi sorprese”

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 773mila

aggiornare [Sat 27th Jul, 2024 00:30 BST]:

NetherRealm Studios ha ufficialmente rivelato l'”Anno 2″ di Mortal Kombat 1. Si intitolerà “Khaos Reigns” e arriverà in 24 Settembre 2024Include nuovi capitoli della storia, Kombat Pack 2 e animali! I nuovi animali saranno disponibili per tutti i giocatori come aggiornamento gratuito.

Le dichiarazioni precedenti sono state accurate, poiché i nuovi personaggi confermati ufficialmente sono Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, T-1000 e Conan il Barbaro. I personaggi di Mortal Kombat saranno disponibili al momento del lancio e le date di uscita dei combattenti ospiti saranno annunciate presto.

Ti faremo sapere quando avremo maggiori informazioni e potrai controllare la clip dell’annuncio ufficiale qui sopra.

Articolo originale [Fri 26th Jul, 2024 03:45 BST]:

Mortal Kombat 1 questa settimana ha rilasciato l’ultimo combattente del “Kombat Pack”, Takeda Takahashi, e se ti stai chiedendo cosa ha in programma NetherRealm per il gioco, sembra che lo studio ne condividerà di più al Comic-Con di San Diego questo settimana.

Sì, invece di una rivelazione o un panel all’EVO 2024 lo scorso fine settimana, il co-creatore della serie Ed Boon ha ora annunciato che si terrà un panel all’EVO 2024 26 luglio 2024 (noto anche come oggi). Si concentrerà sull'”Anno 2″ di Mortal Kombat 1, coprendo la “storia in corso”, i futuri combattenti e alcune “grandi sorprese”.

Ed Boon aveva precedentemente menzionato come NetherRealm stesse progettando di rilasciare “un sequel con più storia” in futuro, e sembra che il data mining abbia già rivelato il prossimo lotto di combattenti DLC in cammino verso l’ultima versione.

Non vediamo l’ora di mostrarvi cosa sta arrivando #MortalKombat 1 Secondo anno – Continua la storia

-Futuri combattenti

– Grandi sorprese Unisciti a noi su @Comic Con Venerdì alle 14:00 nella Sala Conferenze 6BCF! Sarà pazzesco! Supervisionato da @KahlevAdams pic.twitter.com/VC0Ml080xt — Ed Boon (@noobde) 25 luglio 2024