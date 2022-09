Morte e funerale della regina Elisabetta

(IDN)

Durante un servizio di preghiera e riflessione per la regina nella cattedrale di St Giles lunedì, il reverendo Ian Greenshields della Chiesa di Scozia ha evidenziato i “profondi legami” della regina Elisabetta II con il paese e la sua gente nella sua omelia.

In Scozia, ha detto: “Riconosciamo con gratitudine il profondo legame che aveva con la nostra terra e la sua gente. Il suo amore per Balmoral Estate è ben noto, e poi essere lì gli ha portato grande conforto”.

“Là era rispettata come vicina e amica, e lì trovava forza e ristoro nei mesi estivi”, ha aggiunto.

“Durante la sua carriera nella Scozia civile ha viaggiato per il paese per sostenere molte cause, ha intrattenuto ospiti all’Holyrood Palace e ha presieduto eventi cerimoniali, molti dei quali hanno avuto luogo in questa chiesa”, ha detto Greenshields. Ha ricevuto la corona scozzese nel 1953.

“I suoi legami con le chiese scozzesi erano profondi e duraturi. In qualità di governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, prendeva posto ogni domenica mattina nella Chiesa di Scozia, al confine con il Canongate Kirk a nord, in particolare a Crathie Kirk, impedendo solo dalla cattiva salute”, ha aggiunto. .

Greenshields è l’attuale Moderatore dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia.

L’inno nazionale God Save the King è stato cantato alla fine del servizio.