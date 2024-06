Morti Hajj: pellegrini egiziani ‘completamente deserti’

Si ritiene che centinaia di persone siano morte a causa delle alte temperature durante il pellegrinaggio Hajj in Arabia Saudita. Coloro che morirono provenivano da più di venti paesi, la maggior parte dei decessi avvenne in Egitto. La BBC ha visitato una comunità dove risultano scomparse più di 20 persone.

Afendia, una settantenne madre di cinque figli del governatorato settentrionale di Menoufia, ha venduto i suoi gioielli per pagarsi il viaggio, mi ha detto il figlio più giovane Sayed, ma è morta mentre eseguiva il suo rituale.

Efendia, una vedova, è andata alla Mecca con un visto turistico, non con un visto Hajj ufficiale.

Era tra centinaia di migliaia di pellegrini non registrati che speravano di compiere il loro dovere religioso quest’anno senza ottenere permessi speciali per l’Hajj.

Le autorità saudite hanno considerato queste visite non ufficiali una violazione dei loro regolamenti. Ma il processo per ottenere i permessi ufficiali per l’Hajj a volte può diventare costoso o complicato.