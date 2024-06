Morti per l’Hajj: “Non abbastanza medici” per aiutare i pellegrini con il caldo, hanno riferito testimoni alla CNN





L’Arabia Saudita non aveva abbastanza medici o strutture di base per proteggere i pellegrini dell’Hajj dagli effetti del caldo estremo della scorsa settimana, poiché il bilancio ufficiale delle vittime dell’Hajj di quest’anno è salito a quasi 500, hanno detto alla CNN due pellegrini recentemente tornati dall’Hajj.

Testimoni hanno affermato che è diventato comune per i fedeli svenire e passare davanti a corpi coperti da panni bianchi durante l’evento religioso di massa.

Il pellegrinaggio Hajj di quest’anno alla Mecca si è svolto in condizioni meteorologiche estreme, con temperature costantemente al di sopra della media. Poiché ogni paese segnala in modo indipendente la morte dei propri cittadini, il bilancio esatto delle vittime non è chiaro e si prevede che aumenterà ulteriormente.

Inoltre, i governi sono a conoscenza solo dei pellegrini che si sono registrati e hanno viaggiato alla Mecca come parte della quota del loro paese – e si teme che possano verificarsi più morti tra i pellegrini non registrati.

Zirar Ali, 40 anni, tornato a Londra dal pellegrinaggio venerdì con il padre 70enne, ha detto alla CNN che le autorità non avevano fornito acqua, ombra o assistenza medica adeguata ai pellegrini nella settimana in cui era stato lì.

“A me sembrava che ci fossero troppe persone e non abbastanza medici, quindi aspettavano che si verificassero i casi peggiori e poi sarebbero entrati”, ha detto Ali, aggiungendo che le persone che stavano uscendo sono venute. Dovrebbe esserci una routine.

“Non riuscivo a concentrarmi sul mio Hajj quando ho visto queste persone soffrire”, ha aggiunto.

Ai commenti di Ali ha fatto eco quello di un altro testimone indonesiano, Ahmad, 44 anni, che ha detto alla CNN di aver visto molte persone ammalarsi e morire a causa del caldo.

“Sulla via del ritorno ho visto morire molti pellegrini. Circa ogni poche centinaia di metri un corpo veniva deposto e coperto con un ihrom [white fabric] Stoffa”, ha detto.

“Ogni volta che l’acqua viene distribuita dalla gente del posto o da alcuni gruppi, viene immediatamente inondata di pellegrini”, ha detto, aggiungendo di non aver visto operatori sanitari o un’ambulanza sulla strada.

Entrambi i pellegrini hanno lamentato la scarsa infrastruttura e organizzazione del pellegrinaggio di quest’anno, soprattutto per coloro che hanno viaggiato in modo indipendente al di fuori dei gruppi turistici autorizzati.

Ogni pellegrino in Arabia Saudita deve ottenere uno degli 1,8 milioni di permessi per entrare legalmente alla Mecca. Queste licenze costano diverse migliaia di dollari USA. I pellegrini senza licenza di solito non viaggiano in autobus turistici organizzati con aria condizionata o facile accesso a scorte di acqua e cibo.

Sebbene alcuni dispongano di strutture di lusso, tutti i pellegrini trascorrono gran parte della giornata all’aperto, sotto il caldo torrido.

Secondo Ali, cinque ore di cammino al giorno erano il minimo, ma molti pellegrini trascorrevano fino a 12 ore al giorno all’aperto.

Secondo lui, sebbene la lunga camminata sia una parte fondamentale dell’esperienza dell’Hajj, ritiene che il governo saudita avrebbe dovuto fornire maggiore assistenza.

“Impiegare otto ore da A a B fa parte dell’essere pazienti e questo è considerato un disagio… Partecipa all’Hajj, dobbiamo confortarci e prenderci cura di noi stessi”, ha detto.

La figlia di un anziano indonesiano morto durante il pellegrinaggio Haj ha detto alla CNN che la sua famiglia era “felicissima” di essere sepolta nella città santa islamica della Mecca dopo anni di attesa per compiere il pellegrinaggio.

Parlando domenica alla CNN, Heru Jumartiyah ha detto che suo padre di 86 anni, Ngatijo Wongso Sentono, si è registrato per l’Hajj nel 2018 e si è recato alla Mecca con la moglie di 83 anni e i vicini di Yogyakarta, in Indonesia.

“Mio padre desiderava moltissimo andare all’Hajj. Voleva andarsene immediatamente”, ha detto alla CNN.

Secondo la credenza islamica, morire ed essere sepolti alla Mecca è considerato una benedizione, e molti musulmani viaggiano in età avanzata dopo aver risparmiato per il pellegrinaggio.

La CNN ha contattato i funzionari sauditi per una risposta inadeguata al caldo di quest’anno e non ha ancora ricevuto risposta.

più di 1,8 milioni di persone ha partecipato all’Hajj di quest’anno, uno dei più grandi raduni religiosi del mondo, secondo l’Autorità generale saudita per le statistiche.

Le morti tra i pellegrini non sono rare (ce ne sono state più di 200 l’anno scorso) e l’incontro di quest’anno si svolge in un clima particolarmente caldo.

La stagione dell’Hajj cambia ogni anno secondo il calendario islamico e quest’anno cade a giugno, uno dei mesi più caldi del regno.

Si verifica due mesi e 10 giorni dopo il Ramadan, durante il mese islamico di Dhul-Hijjah. Poiché il calendario islamico è più breve dei calendari lunare e gregoriano, il tempo dell’Hajj nel calendario gregoriano cambia leggermente ogni anno.