Motorola mostra il suo concept di smartphone arrotolabile

Abbiamo esaminato i concetti di dispositivi arrotolabili di aziende come Oppo E TCL, e persino LG stavano facendo un lavoro Uno smartphone arrotolabile commerciale Fino ad allora Lascia la preparazione Dispositivi mobili l’anno scorso. Ora, Lenovo sta sfoggiando un laptop con un display rollout, mentre la sua divisione mobile Motorola ha uno smartphone rollout e sembrano ancora essere alcuni sforzi pratici.

Il telefono parte da un tascabile alto 4 pollici, ma con il semplice clic di un pulsante, il pannello OLED si estende fino a 6,5 ​​pollici di dimensioni normali. Un altro clic riporta il telefono alla sua forma originale. È utilizzabile in entrambe le dimensioni e il contenuto sullo schermo si adatta alle dimensioni, inclusa la schermata iniziale, i video e altro, come mostrato di seguito.

Lenovo ha iniziato con un tipico display orizzontale e poi ha mostrato un laptop arrotolabile che può essere arrotolato in una forma quadrata, ottimo per documenti o video verticali in stile Tiktok. Questo fa parte della ricerca di Lenovo sui nuovi fattori di forma iniziata con il laptop/tablet ThinkPad 360P, ha spiegato nel video Brian Leonard, Lenovo VP of Design. “Man mano che il contenuto si adatta dinamicamente allo schermo, si espande in uno spazio sullo schermo molto più ampio, offrendo alle persone un modo ad alte prestazioni senza precedenti per produttività, navigazione e altro”, ha spiegato.

Motorola ha già un dispositivo pieghevole, il Razr, che purtroppo non è disponibile in Cina, ma niente di simile. Le persone sembrano amare questi concetti arrotolabili, ad esempio LG Una TV OLED arrotolabile È stato un oggetto popolare al CES 2019. E in un certo senso, uno schermo scorrevole è più elegante di uno pieghevole perché non ci sono cardini o pieghe di cui preoccuparsi. Anche se per ora è nel regno concettuale, ci piacerebbe vedere Lenovo provare a commercializzarlo.