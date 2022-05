MSI presenta il design a doppio chip per la scheda madre AMD X670

Due sim ma nessun raffreddamento attivo

MSI cerca di condividere quante più informazioni possibili sulla piattaforma AMD AM5.

L’azienda ha già confermato AMD EXPO Tecnologia Per i profili di overclocking della memoria DDR5, nonché per la guida all’installazione Esempio di ingegneria AMD Ryzen 7000 PROCESSORE. AMD chiaramente non era soddisfatta del fatto che MSI fosse così semplice con tutte queste informazioni, alla fine Computex era solo una demo piuttosto che una divulgazione completa. Pertanto, alcune di queste informazioni sono già state rimosse su richiesta di AMD.

Ma chiaramente MSI non ne è infastidito. Durante lo streaming di MSI Insider, l’azienda ha mostrato il design del chipset AMD X670 senza scambiatori di calore. Questa è in realtà la prima volta che vediamo il design a doppio chipset, che AMD ha confermato ma non si è mostrato.

Scheda madre AMD X670, Fonte: MSI

La piattaforma AMD AM5 con socket LGA1718 ospiterà CPU fino a 170 W PPT (Socket Power). La prima generazione di CPU AM5 sarà basata sull’architettura Zen4 con supporto per memoria DDR5 e hardware PCIe Gen5. I chipset X670E e X670, con il loro doppio design, forniranno fino a 24 slot PCIe Gen5 per grafica e storage.

Sebbene AMD abbia già confermato, il nuovo chipset X670 non richiede il raffreddamento attivo. Ciò renderà semplicemente le schede madri della serie AMD 600, costi di sviluppo inferiori e forse anche requisiti di alimentazione inferiori.

Raffreddamento chipset AMD X670, Fonte: MSI

La presentazione del Computex Ryzen 7000 e X670 è solo un assaggio di ciò che uscirà questo autunno (ufficialmente). AMD ha promesso di fornire maggiori dettagli questa estate. Le schede madri B650 dovrebbero presentare un design a chipset singolo, quindi ciò dovrebbe significare dissipatori di calore più piccoli.

