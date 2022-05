MultiVersus è un mix spudorato di Space Jam e Smash Bros. – Lei lavora

Togliamo solo questo: c’è ben poco di originale MulticontroIn arrivo gioco di combattimento gratuito. È così ovvio che è progettato per essere come Super Smash. due fratelli., solo con i personaggi della Warner Bros. Invece di personaggi Nintendo e altri videogiochi classici. Ciò significa che invece di Super Mario picchiato da Sephiroth, Shaggy e Wonder Woman si alleano per combattere Arya Stark e Bugs Bunny nella Batcaverna. È strano e orribile, ma ci si sente anche a casa in un mondo pieno di altri È un gioco elettronicoE luogo affollatoE Dott. GaribE Bagnino. Per quanto scortese sia, dopo aver passato del tempo con MulticontroSto iniziando a pensare che potrebbe finire per essere un enorme successo.

Funzionalmente, il nucleo Multicontro corrisponde a Fracassando. È un combattente 2D in cui l’obiettivo è quello di buttare fuori dal livello i tuoi avversari, cosa che fai infliggendo moltissimi danni; Più danni ha il tuo nemico, più voleranno. È anche un gioco incentrato sul caos. Le cose si muovono così velocemente che devi davvero prestare attenzione a quello che sta succedendo, ma c’è ancora molta strategia oltre a mescolare i pulsanti. (Anche se all’inizio ho vinto alcune partite essendo un maniaco dei pulsanti.) Non ho giocato abbastanza per ricercare le sfumature del gameplay, ma mi sono sentito un combattente sorprendentemente forte con una grande varietà in termini di attacchi e personaggi.

Multicontro Mescola un po’ le cose offrendo tre modalità principali. Puoi combattere uno contro uno o in un classico tutti contro tutti a quattro giocatori, ma le battaglie di squadra potrebbero essere le più interessanti. Qui, i giocatori competono in duetti, con l’obiettivo di ottenere quattro ko per vincere. È particolarmente interessante perché, tra le categorie standard tank e lividi, Multicontro Ha anche personaggi di supporto che possono aiutare i loro compagni di squadra in battaglia. Finora ho giocato solo con estranei, quindi non c’era molta coordinazione nelle partite. Ma sono curioso di sapere cosa accadrà quando i giocatori di alto livello inizieranno a lavorare insieme. C’è molto potenziale là fuori.

da quello che hai suonato, Multicontro Il gameplay è semplice, almeno abbastanza buono per un dilettante come me. Ma il suo vero vantaggio deriva dal fatto che è multipiattaforma e gratuito, il che lo rende più accessibile di altri Fracassando, che è sempre stato limitato alle console Nintendo. Questo non significa questo Multicontro È il miglior gioco ovviamente, ma ha l’opportunità di raggiungere un vasto pubblico, allo stesso modo È un gioco elettronico Alla fine è riuscito a sminuire i giochi di battle royale che lo hanno preceduto.

Questo successo è probabilmente dovuto a cose che non ho potuto sperimentare nella fase alfa. Multicontro Ha un Battle Pass e un negozio in-game, ma dal momento che non ho ancora potuto spendere soldi veri per il gioco, non è chiaro quanto sarà generoso lo sblocco del nuovo contenuto. allo stesso modo, Multicontro Probabilmente vivrà e morirà quando il suo personaggio verrà allevato. In Alpha c’erano 15 caratteri disponibili, il che ti fa sentire piccolo quando hai familiarità con oltre 80 caratteri Smash Bros. Ultimo. Non solo la parte importante sarà far uscire regolarmente nuovi combattenti, ma anche Fai sembrare questi spettacoli un evento emozionanteche è qualcosa Smash Bros. Mastermind Masahiro Sakurai lo ha padroneggiato.

Come abbiamo visto in passato, l’originalità raramente ha a che fare con il successo. E Multicontro Ha il potenziale per aprire il genere dei picchiaduro a un pubblico completamente nuovo. È troppo presto per dire se ciò accadrà davvero, ovviamente, ma i pezzi ci sono e il campo è spalancato Guardando al futuro sconosciuto di Fracassando. Presto potrai verificarlo tu stesso. Mentre Multicontro Non ha ancora una data di rilascio finale, una beta aperta verrà rilasciata a luglio. Il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.