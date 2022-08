MultiVersus ha annunciato nuovi abiti, stili e altro nella Stagione 1, incluso LeBron James nei panni di Robin

Anche gli insetti devono essere una Valchiria























Dopo quello che sembrava essere un lancio di open beta di grande successo, Warner Bros. Un annuncio sorprendente è stato che avrebbe ritardato il rilascio del contenuto della prima stagione del gioco all’inizio di questa settimana, ma ora possiamo vedere esattamente cosa farà il primo grande aggiornamento. comporta.











In occasione Evo 2022 Un torneo secondario, MultiVersus ha mostrato nuove modalità, abiti e altro ancora che arriveranno Rick e Morty Nella tabella di marcia della prima stagione.



















Non è stato confermato se questi siano gli unici nuovi pezzi in arrivo, ma WB ha rivelato il costume di Robin per LeBron James e Valkyrie Brünnhilde per Bugs Bunny, oltre a banner e icone aggiuntivi.





I giocatori competitivi saranno anche felici di sapere che la modalità classificata uscirà ufficialmente nella stagione 1, e c’è anche una modalità Arcade classica in arrivo, ma ciò che comporta non è ancora mostrato.







Ti faremo sapere i tempi il prima possibile. Apprezziamo la tua pazienza e il tuo entusiasmo e non vediamo l’ora di rivelare la Stagione 1 molto presto! (3/3) – Multiverso (multiverso) 4 agosto 2022





La prima stagione di MVS doveva originariamente uscire questo mese ad agosto con il nuovo personaggio Rick, ma gli sviluppatori promettono di aggiornare la data di aggiornamento.molto presto. “





Potrebbe essere una volta terminato il torneo Evo per MultiVersus stasera, quindi aggiorneremo questa storia se/quando verranno rivelate ulteriori informazioni.













