MultiVersus Open Beta Patch Nerfs Taz, Batman e Iron Giant

immagine dello schermo : Giochi WB / Kotaku

Multicontroha risposto WB Games Super Smash Bros.Sono entrato nella open beta oggi con un nuovo personaggio giocabile Il giocatore di basket realistico LeBron James E il Una serie di equilibri cambia.

mentre il Multicontro L’aggiornamento si concentra su diversi personaggi, le cui modifiche più importanti sono state salvate Looney Tunes rep tasmanian demon (o taz in breve). Taz è stata una forza da non sottovalutare durante la closed beta, con alcuni Confronto La sua utilità tornado per strumenti simili realizzati Kirby Il cattivo Meta Knight era molto dominante ai tempi Duello di Super Smash Bros.

“Il nostro piano è di far rallentare Tornado nella prossima patch”, nota la patch. “L’uragano è la mossa caratteristica di Taz, quindi vogliamo mantenerla come uno dei suoi attacchi più potenti, il tempo di recupero ne obbliga l’uso deliberato. Queste contrazioni ridurranno la potenza di Taz, specialmente ai livelli di gioco più alti, quindi aspettati alcune mosse forti per altre mosse in il suo gruppo nel prossimo futuro.”.

Giochi WB

Nel frattempo, il Tornado di Taz ha ricevuto una leggera diminuzione dei danni, nonché una diminuzione della durata e degli infortuni.

Altre modifiche nell’aggiornamento di oggi includono un aumento del tempo di recupero dello speciale Batman Batarang e diverse correzioni di bug per Iron Giant (Si prega di rimuoverlo completamente), perdere peso per Scooby Doo La detective Velma Dinkley. Anche Velma è un altro personaggio considerato Tra i migliori Multicontroquindi è probabile che in futuro vedrai cambiamenti più sostanziali.

Di seguito è riportata una ripartizione completa di Multicontro revisione:

Batman Attacco aereo/a terra neutrale: Il tempo di recupero di Batarang è stato aumentato da 13 a 14 secondi. La cattura di Batarang torna a 11,55 secondi dalle 11:05. Ciò significa che il tempo minimo tra i lanci di Batarang è di 2,45 secondi da 1,95 secondi.

Il tempo di recupero di Batarang è stato aumentato da 13 a 14 secondi. La cattura di Batarang torna a 11,55 secondi dalle 11:05. Ciò significa che il tempo minimo tra i lanci di Batarang è di 2,45 secondi da 1,95 secondi. Il rallentamento del pick-up Batman Batarang ha creato finestre molto piccole in cui il Batarang non stava giocando. Questa modifica dovrebbe consentire agli avversari di Batman di avere una finestra più ampia tra gli attacchi di Batarang per ottenere un vantaggio.

Correzione di bug: specifico lato aria/terra: Risolto un problema per il quale Rampino a volte ti sparava lontano dalla mappa. pulce di coniglio attacco aereo: La finestra di avvio è aumentata di 2 finestre e la finestra attiva è diminuita di 2 finestre

La finestra di avvio è aumentata di 2 finestre e la finestra attiva è diminuita di 2 finestre Ne ha fatto una hit box in modo che Bugs Bunny colpisse quasi tutto ciò che lo circondava. Questo dovrebbe rendere l’aria più ragionevole da gestire. gigante di ferro Bug fix: attacco aereo: Non è più possibile combinare nello stesso

Non è più possibile combinare nello stesso Bug fix: speciale aria/terra: Non può più colpire gli avversari e bloccarli ripetutamente sul posto per sempre

Non può più colpire gli avversari e bloccarli ripetutamente sul posto per sempre Correzione di bug: Attacco aereo: Non può più colpire ripetutamente gli avversari steven universo Attacco neutrale: Espelle e allontana gli avversari per prevenire un attacco infinito causato dall’alternanza di attacchi aerei e attacchi neutrali. taz Risoluzione del problema: Risolto un bug che impediva a Taz di effettuare attacchi aerei una volta raggiunto il suo limite d’aria.

Risolto un bug che impediva a Taz di effettuare attacchi aerei una volta raggiunto il suo limite d’aria. Speciale lato aria/terra: Se hai seguito l’accesso anticipato, il Tornado di Taz ha dominato il suo set di personaggi e offre un sottile controllo delle conoscenze per i nuovi giocatori. Riducendo la sua efficacia, speriamo di migliorare la correttezza e la ripetizione del suo gameplay e portare il gioco a uno stato più sano per i nuovi giocatori.

Se hai seguito l’accesso anticipato, il Tornado di Taz ha dominato il suo set di personaggi e offre un sottile controllo delle conoscenze per i nuovi giocatori. Riducendo la sua efficacia, speriamo di migliorare la correttezza e la ripetizione del suo gameplay e portare il gioco a uno stato più sano per i nuovi giocatori. Diminuzione della durata dell’uragano e della durata extra ottenuta passando un alleato.

Rimuovi uno dei molteplici colpi di un uragano.

Riduci le interruzioni degli scioperi per tutti gli scioperi di un uragano.

Il colpo di grazia dell’uragano fu ridotto dal 1375 al 1275.

Per ora, il nostro piano è di portare Tornado in un rallentamento in una correzione imminente. Tornado è la mossa caratteristica di Taz, quindi vogliamo mantenerla come uno dei suoi attacchi più potenti, il calmante impone un uso intenzionale. Queste contrazioni ridurranno la potenza di Taz, specialmente ai livelli di gioco più alti, quindi aspettati alcune mosse forti per le altre mosse del suo gruppo nel prossimo futuro. Vi ringraziamo per la pazienza e continueremo a valutare le prestazioni di Taz. film Il peso: ridotto da 70 a 63

ridotto da 70 a 63 È stata una svista da parte nostra che Velma sia uno dei personaggi più pesanti del gioco. Questo cambiamento dovrebbe renderlo più in linea con il luogo che avevamo originariamente immaginato.

Multicontro Attualmente in open beta su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ed Epic Games Store.