Muore a 61 anni Marie Mara, attrice di ER, Dexter e Nash Bridges

Marie Mara, un’attrice apparsa in programmi TV come “Nash Bridges”, “Dexter” ed “ER” in una carriera che dura da più di 30 anni, è morta nello stato di New York. Aveva 61 anni.

era la morte annunciato da La polizia dello Stato di New York, che ha affermato che il corpo della signora Mara è stato trovato domenica mattina nel fiume San Lorenzo vicino a Cape Vincent, New York, vicino al confine canadese, e che un’indagine preliminare ha indicato che è annegata mentre nuotava.

Viveva a Cape Vincent.

La signora Mara è nata il 21 settembre 1960 a Syracuse, New York, da Roger Mara, ex direttore degli eventi speciali per la New York State Fair, e Lucille Mara, contabile. Suo fratello, Roger, che muoveva bambole, disse al San Francisco Examiner nel 1996 che lui e Mary erano incoraggiati dall’inclinazione della madre per il dramma.