Muore a 73 anni la cantante e attrice Olivia Newton-John

Suo marito, John Easterling, ha scritto in una dichiarazione: “La signora Olivia Newton-John è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”. Sull’account Instagram verificato del cantante. “Olivia è stata un simbolo di trionfo e speranza per oltre 30 anni mentre condivide il suo viaggio con il cancro al seno”.

Grazie a una serie di canzoni country e rock, Newton-John era già un cantante popolare alla fine degli anni ’70. Ma il suo ruolo da co-protagonista al fianco di John Travolta nel film del 1978 Grease, il musical più popolare di tutti i tempi, l’ha portata a un nuovo livello di celebrità.

Sebbene avesse poca esperienza di recitazione (e abbia compiuto 29 anni durante le riprese), la Newton-John ha interpretato Sandy, una gentile e amabile studentessa trasferita australiana, e Danny in una scuola superiore della California meridionale negli anni ’50.

La loro chimica sullo schermo quando i piccioncini non corrispondenti hanno subito un rinnovamento nell’atto finale per conquistarsi il cuore l’uno dell’altro – ha abbandonato i suoi tacchi impreziositi, pelle, spandex e abiti a sigaretta – ha solidificato il film e ha ispirato le ripetute visualizzazioni di legioni di fan.

“Penso che nessuno avrebbe potuto immaginare che un film sarebbe durato circa 40 anni e sarebbe stato ancora popolare e la gente ne avrebbe parlato con me tutto il tempo e lo avrebbe adorato”, Newton-John ha detto alla CNN nel 2017. . “È solo uno di quei film. Sono così fortunato ad averne fatto parte. È un vero piacere per così tante persone”.

Newton-John ha cantato tre dei più grandi successi del film: il duo “You’re The One I Want” e “Summer Nights” con Travolta, e il suo singolo principale “Hopelessly Devoted To You”.

Newton-John è nata a Cambridge, in Inghilterra, nel 1948 e si è trasferita con la sua famiglia a Melbourne, in Australia, quando aveva cinque anni. Dopo aver vinto il concorso per talenti nello show televisivo “Rich, Rich, Rich”, come a Teen formò un gruppo di ragazze Ha iniziato ad apparire in spettacoli settimanali di musica pop in Australia.

Newton-John registrò il suo primo singolo in Inghilterra nel 1966 e registrò un certo successo internazionale, ma rimase in gran parte sconosciuto al pubblico americano fino al 1973, quando “Let Me Be There” divenne una delle prime 10 hit sia nelle classifiche per adulti contemporanee che nazionali.

Seguì una serie di prime canzoni di facile ascolto, tra cui “I Honestly Love You”, “Have You Never Been Mellow” e “Please Mr. Please”.

Poi è arrivato Grease, che è stato il film con il maggior incasso del 1978 ed è diventato un fenomeno culturale duraturo.

Il film ha dato a Newton-John la possibilità di trasformare la sua cruda immagine. La copertina del suo prossimo album, “Totally Hot”, presentava la cantante in pelle nera, mentre le sue canzoni avevano un suono pop più moderno e contemporaneo.

il suo successo canoro

Nel 1981, il suo nuovo personaggio più sexy fece un passo avanti con un numero di ballo “fisico” con testi suggestivi come “Non c’è più niente di cui parlare a meno che non sia orizzontale”. Bandito da molte stazioni radio, è stato il suo più grande successo, trascorrendo 10 settimane in cima alla Billboard Hot 100.

È anche apparsa in diversi film ad alto budget, incluso il fantasy musicale “Xanadu” con la leggenda di Hollywood Gene Kelly nel suo ultimo ruolo sullo schermo. Il film esplose, ma il suo sound ha venduto bene e ha prodotto “Magic”, che ha raggiunto il numero 1.

Nel 1983 ha collaborato di nuovo con Travolta in Two of a Kind, una commedia fantasy romantica, ma non è riuscita a riguadagnare la scintilla di “Grease”.

Durante una lunga carriera, Newton-John ha vinto quattro Grammy Awards e ha venduto oltre 100 milioni di album.

Ha detto alla CNN: “Ho vissuto molte vite nella musica. Avevo uno stato quando ho iniziato e poi sono passata alla musica pop”. “Ho avuto così tante canzoni ‘Xanadu’ e ‘Grease’ in mezzo. Sono così grato. Ho un grande repertorio tra cui scegliere.”

Superare la tragedia

Ma anche la Newton-John ha avuto la sua parte di guai e tragedie. Una diagnosi di cancro al seno l’ha costretta a posticipare e annullare diversi tour.

Nel 2005 era allora amico di Newton John, Patrick McDermott È scomparso in mare durante una battuta di pesca al largo della costa della California. Non è mai stato trovato: un mistero irrisolto che perseguita il cantante da anni.

“È molto difficile conviverci”, ha detto Larry King della CNN nel 2006. “Probabilmente è la cosa più difficile che abbia mai passato, e ne ho passate molte”. Sebbene il suo profilo fosse poco brillante nei suoi ultimi anni, Newton-John non ha mai smesso di registrare e di esibirsi. Tra i suoi momenti salienti c’erano la sua apparizione come ospite in “Glee”, un soggiorno prolungato in “Summer Nights” a Flamingo Las Vegas e la canzone dance “You Have to Believe” registrata con sua figlia Chloe.

“Amo cantare, tutto quello che so è come fare”, ha detto alla CNN nel 2017. “Questo è tutto ciò che ho fatto da quando avevo 15 anni, quindi è la mia vita. Sono così grato di essere ancora in grado di farlo e le persone continuano a venire a trovarmi”.