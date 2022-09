Muore a 79 anni Peter Straub, professore letterario di metafisica

Julia ha effettivamente realizzato un profitto, così come i suoi due romanzi successivi, If You Could See Me Now (1977) e A Ghost Tale, che sono i bestseller del New York Times. Sia “Julia” che “Ghost Story” sono stati adattati per film, il primo come “Full Circle” nel 1977, con Mia Farrow, e il secondo, nel 1981, con Fred Astaire, Melvyn Douglas, Douglas Fairbanks Jr. e John Houseman.

Come James e Edgar Allan Poe, una delle sue altre influenze, il signor Straub ha mantenuto il soprannaturale debole, implicito ma non sempre riconoscibile, e se non altro alla fine della storia, quando la spaventosa incertezza ha portato a ebollizione la suspense.

“Volevo prendere questo tipo e tirarlo su un po’,” Ha detto al Times Nel 1979 sulla scrittura di “A Ghost Story”. “Non superare completamente questo tipo, ma crea un po’ più di materiale di quello di cui sono stato fatto nel recente passato”.

A quel punto, era un amico di Mr. King, che aveva accettato di scrivere un blurb per “Ghost Story” dopo aver letto una copia anticipata e non rilegata.

“L’abbiamo ricevuto dall’ufficio postale”, ricorda il signor King. “Era tutto un po’ spaccato. E così stavo guidando e mia moglie l’ha aperto e ha iniziato a leggerlo per me. Quando siamo tornati a casa eravamo davvero eccitati, perché sapevamo che era una specie di capolavoro”.