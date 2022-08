Muore Anshu Jin, CEO di Cantor ed ex co-CEO di Deutsche Bank

È morto Anshu Jin, presidente di Cantor Fitzgerald ed ex co-CEO di Deutsche Bank. Aveva 59 anni.

La notizia è stata data dalla sua famiglia in un comunicato sabato.

Jayne è morta dopo una lotta con un cancro duodenale, che è stato diagnosticato nel 2017.

era giainista Co-CEO di Deutsche Bank Dal 2012 al 2015.

Era alla Deutsche Bank Ha contribuito a sviluppare il business dell’azienda nei mercati dei capitali globali.

Jain è stato co-CEO insieme a Jürgen Fitchen ed è stata la prima persona non europea a guidare la banca tedesca.

“Anshu Jain ha svolto un ruolo chiave nell’espansione della posizione di Deutsche Bank nel nostro business globale con investitori aziendali e istituzionali”, ha affermato Alexander Wenandts, Presidente del Consiglio di vigilanza di Deutsche Bank. “Oggi, questo è di importanza strategica non solo per Deutsche Bank, ma per l’Europa come centro finanziario”.

Jain è stato presidente e ha sede a New York Cantor Fitzgerald Società di servizi finanziari Dal 2017 fino alla sua morte.

Howard Lutnick, CEO di Cantor Fitzgerald, ha affermato che Jane “era una professionista qualificata che ha portato una ricchezza di esperienza e saggezza nel suo ruolo di presidente”.

Ha iniziato la sua carriera presso l’azienda di Kidder, Peabody & Co. Si è poi trasferito a Merrill Lynch, dove ha fondato e poi gestito il gruppo globale di copertura di hedge fund della società.

Lascia la moglie Geetika, madre e due figli.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.