Murale dello stadio della Coppa del Mondo celebrato dai lavoratori migranti. Quando i giochi sono iniziati, era finita.

Non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale per la rimozione del murale, motivo di orgoglio meno di sei mesi prima. Secondo i funzionari che hanno familiarità con la pianificazione della Coppa del Mondo, c’era una crescente preoccupazione che il murale avrebbe attirato l’attenzione sulle aspre critiche che il Qatar ha ricevuto per il trattamento riservato ai lavoratori migranti. I funzionari hanno parlato a condizione di anonimato perché non erano autorizzati a commentare pubblicamente i preparativi.

Dopo la pubblicazione di questo articolo, e dopo diverse richieste di commento, il Comitato Supremo del Qatar, l’organizzazione responsabile della costruzione degli stadi, ha affermato che la modifica è stata apportata perché il Lusail Stadium è “attualmente in modalità campionato, con l’esterno dello stadio che indossa il logo del mondo FIFA Marchio della coppa”.

Il comitato ha anche lasciato intendere che il murale, o qualcosa del genere, potrebbe tornare dopo la partenza dei fan. “Come parte del piano legacy del Lusail Stadium, il Comitato Supremo sta finalizzando i progetti per fungere da celebrazione permanente per apprezzare il contributo di tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione dello stadio”, si legge in una nota.

Ci sono innumerevoli migliaia di lavoratori migranti provenienti da alcuni degli angoli più poveri del pianeta Attratto dal Golfo Persico E altri paesi ricchi in Asia ogni anno per lavorare a progetti di costruzione, come lavoratori dei servizi e in altri lavori. I gruppi per i diritti affermano che migliaia di lavoratori coinvolti in progetti relativi alla Coppa del Mondo del 2022 sono morti da quando il Qatar si è assicurato i diritti di ospitalità nel 2010, una cifra fortemente contestata dai funzionari del Qatar.