Murkowski e Shibaaka, sostenitore di Trump, avanzano alle elezioni generali in Alaska, progetti NBC

Senato dell’Alaska. Lisa Murkowski e una delle principali contendenti repubblicane alle primarie approvate dall’ex presidente Donald Trump avanzeranno alle elezioni generali, ai programmi della NBC.

Murkowski e Kelly Tshipaka, ex commissario del Dipartimento di gestione dell’Alaska, avanzeranno entrambi con la democratica Patricia Chesbro, i programmi della NBC. È troppo presto per chiamare un quarto candidato in questa corsa.

L’Alaska ha uno dei primi quattro ingressi primari come parte del sistema di voto a scelta classificata dello stato, adottato da a Azione elettorale nel 2020 — giusto in tempo per Murkowski, che non è garantito per emergere dalla gara primaria di martedì come il chiaro favorito.

Sia Trump che il Partito Repubblicano dell’Alaska hanno appoggiato Shibaka contro l’incumbent Murkowski per il seggio al Senato. Trump è stato molto critico nei confronti di Murkowski durante la sua presidenza, dicendo nel 2018 che “non potrà mai essere recuperato“Dopo aver votato contro il suo secondo candidato alla Corte Suprema, Brett Kavanagh.

Trump, il leader de facto del Partito Repubblicano, ha promesso di fare una campagna contro Murkowski, insieme ad altri sei senatori repubblicani che hanno votato per condannare Trump per aver incitato alle rivolte del Campidoglio del 6 gennaio.

“Non so dove saranno tutti gli altri l’anno prossimo, ma so dove sarò – facendo una campagna contro un senatore sleale e cattivo in Alaska”, ha detto Trump in quel momento.