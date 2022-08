Musk cerca documenti da Jack Dorsey nella lotta per l’accordo su Twitter

WILMINGTON, Del., 22 agosto (Reuters) – L’imprenditore miliardario Elon Musk sta cercando documenti da Twitter.(TWTR.N) Il co-fondatore di Tesla e SpaceX, Jack Dorsey, ha continuato una battaglia legale per abbandonare un accordo da 44 miliardi di dollari per il gigante dei social media.

Dorsey, che si è dimesso da amministratore delegato di Twitter a novembre e ha lasciato il consiglio a maggio, ha chiesto documenti e comunicazioni sull’accordo di aprile di Musk per acquistare la società e account di spam sulla piattaforma, secondo una copia della citazione.

Dorsey, CEO della società di elaborazione dei pagamenti Block Inc., non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Black è stata co-fondata da Dorsey e lo scorso anno ha cambiato nome da Square Inc(SQ.N).

Musk, l’uomo più ricco del mondo a causa della sua partecipazione in Tesla Inc, ha dichiarato a Twitter a luglio che stava chiudendo un accordo per acquistare la società per $ 54,20 per azione dopo che Twitter è stato accusato di aver violato l’accordo. Twitter e Musk si sono citati in giudizio a vicenda, con Twitter che ha chiesto a un giudice della Corte della Cancelleria del Delaware di ordinare a Musk di chiudere l’accordo. Il processo di cinque giorni dovrebbe iniziare il 17 ottobre.

La citazione ha cercato documenti e comunicazioni sull’uso da parte di Twitter di mDAU, una misura degli utenti attivi sulla sua piattaforma. Musk ha accusato la compagnia di averlo frodato nascondendo il numero di account falsi nei suoi documenti normativi, che Musk ha detto di rispettare.

Twitter ha negato le accuse di spam di Musk.

Il 12 novembre 2018, il CEO di Twitter Jack Dorsey si rivolge agli studenti in un municipio dell’Indian Institute of Technology (IIT) a Nuova Delhi. REUTERS/Anushree Fadnavis/

Musk voleva anche documenti e comunicazioni sulle misure alternative degli utenti attivi che l’azienda prendeva in considerazione e informazioni sull’utilizzo di mDAU nella retribuzione dei dirigenti e negli obiettivi annuali.

Twitter ha rifiutato di commentare.

Dorsey ha sostenuto l’offerta di acquisto di Musk per Twitter perché i due hanno convenuto che la sua metodologia richiedeva maggiore trasparenza e consentiva agli utenti un maggiore controllo sui contenuti che vedevano.

Dorsey ha anche twittato di ritenere che Twitter fosse trattenuto dal modello pubblicitario e Musk ha affermato che Twitter dovrebbe fare più affidamento su servizi come le quote di abbonamento e i trasferimenti di denaro tra utenti.

Musk e Dorsey hanno discusso a marzo sull’ingresso di Musk nel consiglio di amministrazione di Twitter, prima che Musk rivelasse di aver acquistato una partecipazione del 9,1% in Twitter. Musk ha accettato un posto nel consiglio di amministrazione, ma prima di iniziare il suo incarico, ha invertito la rotta e si è offerto di acquistare la società.

Le azioni di Twitter sono scese del 2,5% a $ 42,89 negli scambi di lunedì.

