Musk dice “Tesla è nella mia mente 24 ore su 24, 7 giorni su 7” tra le preoccupazioni per la distrazione di Twitter

SAN FRANCISCO (Reuters) – Tesla (TSLA.O) “Tesla è nei miei pensieri 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha detto giovedì il CEO Elon Musk, nel tentativo di dissipare i timori degli investitori di essere distratti da Twitter. (TWTR.N) L’accordo che ha portato a un crollo delle azioni della società di auto elettriche.

Pubblicando una foto che mostra una donna (Tesla) infastidita dal fatto che il suo ragazzo (Elon) controlla un’altra donna (Twitter), ha detto: “Potrebbe sembrare sotto, ma non è vero”.

“Per essere chiari, spendo meno del 5% (ma in realtà) del mio tempo ad acquisire Twitter. Non è scienza missilistica!” Twittato.

“Ieri era Giga Texas, oggi è Starbase. Tesla è nella mia mente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.”

Quest’anno Tesla ha aperto la sua nuova fabbrica di automobili in Texas e la compagnia missilistica di Musk, SpaceX, ha un sito di lancio noto come Starbase a Boca Chica, in Texas.

Le azioni Tesla hanno perso un terzo del loro valore da quando il miliardario ha rivelato la sua partecipazione in Twitter all’inizio di aprile e ha venduto azioni Tesla per un valore di 8,5 miliardi di dollari in una mossa vista per aiutare a finanziare il suo accordo da 44 miliardi di dollari su Twitter.

Le azioni sono state anche le più colpite dalle misure di chiusura cinesi che hanno ridotto la produzione di Tesla ed escluso Tesla dall’indice di sostenibilità S&P ampiamente seguito. Leggi di più

Daniel Ives, Thor Tesla, analista di Wedbush, giovedì ha abbassato l’obiettivo del prezzo delle azioni di Tesla a causa delle interruzioni della produzione in Cina e ha avvertito dei “rischi di distrazione” dall’accordo di Musk su Twitter.

Leo KoGuan, il principale investitore individuale in Tesla, giovedì ha invitato il produttore di auto elettriche a riacquistare azioni.

“Tesla dovrebbe annunciare e riacquistare immediatamente $ 5 miliardi di azioni Tesla in free cash flow quest’anno e $ 10 miliardi in free cash flow l’anno prossimo, senza intaccare le sue attuali riserve di cassa di $ 18 miliardi con Zero Debt. Il capo delle relazioni con gli investitori di Tesla, Martin Visha.

Visha non era immediatamente disponibile per un commento.

L’anno scorso, KoGuan, il terzo maggiore azionista individuale di Tesla, ha dichiarato che sta investendo miliardi in Tesla perché crede nella “grande missione di Musk che condivido”. A marzo ha detto che stava acquistando più azioni Tesla, non vendendo mentre le azioni erano in ribasso.

(Segnalazione di Hyunjo Jin; Montaggio) Scritto da Nick Ziminski e Chris Reese

