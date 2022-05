Musk, “fuochi d’artificio” di Twitter potrebbero arrivare all’assemblea annuale degli azionisti: analista

Un analista di Wall Street prevede “fuochi d’artificio” in mezzo Tesla CEO Elon Musk E Twitter Il consiglio di amministrazione alla prossima riunione annuale degli azionisti del gigante dei social media mercoledì.

“Twitter terrà la sua riunione annuale degli azionisti questo mercoledì e avvierà sicuramente alcuni fuochi d’artificio tra il Musk e il Consiglio di Twitter”, ha scritto Dan Ives, analista di titoli di Wedbush Securities, in una nota ai clienti lunedì sera. “Ovviamente l’elefante nella stanza all’assemblea degli azionisti di Twitter sarà il prezzo dell’accordo di Musk di $ 44 miliardi per la società con gli azionisti che il consiglio di amministrazione ha incoraggiato a votare per questo accordo firmato”.

Anche se il consiglio di amministrazione di Twitter ha accettato il tuo tocco $ 54,20 per offerta di azione Per rendere l’azienda privata, l’accordo è ora temporaneamente in attesa Il miliardario ha chiesto all’azienda di mostrare come calcola una stima interna secondo cui spam e account falsi costituiscono meno del 5% degli utenti della piattaforma.

Musk che ha detto che l’accordo “Non posso andare avanti” Fino a quando non verrà fornita trasparenza, potrebbero formarsi account falsi e spam Almeno il 20% degli utenti della piattaforma.

Il 16 maggio il CEO di Twitter Parag Agrawal ha dichiarato che lo sarà È difficile condurre una revisione esterna Per determinare la percentuale di account falsi e spam sulla piattaforma “per l’urgenza di utilizzare informazioni pubbliche e private”.

“La nostra stima si basa su più revisioni umane (in replica) di migliaia di account, campionati casualmente, in modo coerente nel tempo, da *account che consideriamo mDAU*. Lo facciamo ogni trimestre e lo facciamo per molti anni”. “Ogni recensione umana si basa sulle regole di Twitter che identificano lo spam e la manipolazione della piattaforma e utilizzano dati pubblici e privati ​​(ad es. indirizzo IP, numero di telefono, geolocalizzazione, firme client/browser, cosa fa l’account quando è attivo…) per identificare ogni account”.

Nel Il primo trimestre 2022 La base di utenti attivi giornalieri (mDAU) di Twitter è cresciuta del 15,9% anno su anno a 229 milioni di utenti, inclusi 39,6 milioni di utenti attivi giornalieri negli Stati Uniti e 189,4 milioni di utenti attivi giornalieri internazionali.

Sebbene l’acquisizione di Twitter da parte di Musk sia attualmente Si prevede la chiusura Nel 2022, il titolo è attualmente scambiato ben al di sotto della sua offerta.

Ha detto durante la conferenza All In Tech a Miami all’inizio di questo mese che un accordo fattibile per Twitter a un prezzo inferiore non sarebbe “fuori questione”. Tuttavia, Twitter Egli ha detto “Impegnato a completare la transazione al prezzo e ai termini concordati il ​​più rapidamente possibile.”

Ives prevede che “se l’accordo fosse rinegoziato a porte chiuse, il prezzo effettivo della transazione di $ 54,20 sarebbe probabilmente molto più basso a metà dei $ 40 agli occhi della strada”. “Tuttavia, riteniamo che gli azionisti solleveranno chiaramente questa questione scottante durante l’incontro di questa settimana in quanto è opinione coerente del Consiglio di amministrazione di Twitter che la transazione sia stata completata ed è soggetta all’approvazione normativa e degli azionisti”.

Se Musk si ritira dall’accordo, dovrà pagare una commissione di smantellamento di $ 1 miliardo e potrebbe essere soggetto a ulteriori azioni legali per danni.

“Riteniamo che attualmente ci sia una probabilità del 60% che Musk tenti di bot e utilizzi questo problema dell’account di spam come capro espiatorio per uscire dall’accordo e una probabilità del 40% che Twitter e Musk raggiungano un nuovo prezzo di vendita nelle prossime settimane ”, ha aggiunto Ives.

Ha sottolineato che accettare un’offerta inferiore da Musk sarebbe un’alternativa migliore rispetto a una situazione autonoma, citando le principali pressioni del mercato per i titoli tecnologici insieme al recente trimestre di “disastro” di Snap. Inoltre, ha notato che l’accordo su Twitter era un “onere significativo” per le azioni Tesla e che Musk doveva prendere una decisione rapida se abbandonare l’accordo esistente, rinegoziarlo o perseguirlo con impazienza degli investitori.

Wedbush Securities ha attualmente un rating “Neutral” sulle azioni Twitter, con un target di prezzo per 12 mesi di $ 54 per azione, e un rating “Outstanding” per le azioni Tesla, con un target di prezzo per 12 mesi di $ 1.000 per azione.