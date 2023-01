Musk sta cercando di rimuovere il processo da San Francisco, sostenendo di non poter ottenere un processo equo Tesla

Elon Musk Ha esortato un giudice federale a modificare il processo in Causa azionista fuori da San Francisco perché afferma che la copertura mediatica locale negativa ha influenzato i potenziali giurati contro di lui.

Invece, in un deposito depositato venerdì scorso – meno di due settimane prima che il processo inizi il 17 gennaio – gli avvocati di Musk affermano che dovrebbe essere trasferito al tribunale federale nel distretto occidentale di Texas. Quella regione include la capitale dello stato di Austin, dove Musk ha trasferito la sua azienda di auto elettriche, Tesla, alla fine del 2021.

La causa degli azionisti deriva da I tweet di Musk nell’agosto 2018 Quando ha detto di avere fondi sufficienti per rilevare Tesla a $ 420 per azione, un annuncio che ha causato oscillazioni selvagge nel prezzo delle azioni di Tesla.

in Una vittoria per gli azionisti La scorsa primavera, il giudice Edward Chen ha stabilito che i tweet di Musk erano falsi e sconsiderati.

Se lo spostamento del processo non è possibile, gli avvocati di Musk vogliono ritardarlo fino a quando la pubblicità negativa sull’acquisto di Twitter da parte del miliardario non sarà finita.

“Negli ultimi mesi, i media locali hanno saturato quest’area con storie distorte e negative su Mr. Musk”, ha scritto l’avvocato Alex Spiro in una dichiarazione in tribunale. Quel suggerimento di notizie ha incolpato Musk personalmente per i recenti licenziamenti di Twitter, ha scritto Spiro, e ha accusato che i tagli di posti di lavoro potrebbero aver violato le leggi.

Gli avvocati degli azionisti hanno sottolineato la tempistica dell’ultimo minuto della richiesta, affermando: “Le preoccupazioni di Musk sono infondate e la sua mozione infondata”.

“Il distretto settentrionale della California è l’ambiente appropriato per questa causa, poiché è stata discussa per più di quattro anni”, ha scritto l’avvocato Nicholas Porritt in una e-mail.

Il rapporto dell’avvocato di Musk rileva inoltre che da allora Twitter ha licenziato circa 1.000 residenti nell’area di San Francisco. comprato la società a fine ottobre.

“Una parte significativa della giuria… è probabile che nutra un pregiudizio personale e materiale nei confronti del signor Musk a seguito dei recenti licenziamenti in una delle sue società, poiché i singoli potenziali giurati – o i loro amici e parenti – potrebbero essere stati personalmente colpiti”, si legge nel fascicolo.

Il rapporto afferma che Musk è stato criticato dal sindaco di San Francisco e da altri funzionari locali per i tagli di posti di lavoro.