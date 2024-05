Mystic Dan, vincitore del Kentucky Derby, gareggerà nel prossimo Preakness Stakes

Mystic Dan, vincitore del Kentucky Derby, parteciperà alla seconda tappa della Triple Crown e correrà al Preakness Stakes il 18 maggio.

Kenny McPeak, l’addestratore del cavallo, aveva precedentemente detto che voleva assicurarsi che il cavallo si fosse ripreso bene dopo il Derby prima di impegnarsi, ma ha annunciato che era pronto a partire dopo un galoppo sabato mattina a Churchill Downs. Spedirà a Baltimora domenica.

È probabile che Mystic Dan affronti la forte concorrenza di Moth, un cavallo addestrato da Bob Baffert. Nel loro incontro testa a testa nell’Arkansas Derby a marzo, Moth vinse, con Mystic Dan al terzo posto per 6 lunghezze e 1/4. Just Steel di D. Wayne Lukas, un altro cavallo del Derby che si preparava a tornare al Preakness, è arrivato secondo. Muth non poteva competere in Kentucky a causa della sospensione prolungata di Baffert da parte di Churchill Downs. Il gruppo di proprietari di cavalli si è opposto alla sospensione fino alla Corte d’Appello del Kentucky, ma ha perso la sua richiesta di ingiunzione.

Si prevede che Baffert gestirà anche Imagination, vincitore del Santa Anita Derby, nel Preakness.

Mystic Dan, con una quota di 18-1, ha vinto il 150esimo Kentucky Derby la scorsa settimana al fotofinish contro Sierra Leone e Forever Young. Aveva il comando nell’ultima curva e lo ha visto diminuire nell’ultima curva, ma ha resistito.

Anche il fantino di McPeek e Brian Hernandez Jr., Mystic Dan, ha vinto il Kentucky Oaks con Thorpedo Anna. McPeak fu il primo allenatore a vincere il Kentucky Oaks e il Kentucky Derby nello stesso fine settimana da quando Ben Jones compì l’impresa nel 1952.

Mystik Dan sta cercando di diventare il primo cavallo dai tempi di Justify (2018) a vincere il Kentucky Derby e Preakness. Justify ha continuato a vincere il Belmont Stakes, diventando il tredicesimo cavallo a vincere la Triple Crown.

Mage, vincitore del Derby dello scorso anno, è arrivato terzo nel Preakness.

Se Mystic Dan dovesse vincere il prossimo fine settimana a Pimlico, tutti gli occhi saranno puntati sul Belmont Stakes l’8 giugno, che si sposterà dal suo campo di casa (Belmont Park) al Saratoga Race Track di Saratoga Springs, New York, a causa di importanti lavori di ristrutturazione sulla pista di Belmont .

Lettura obbligatoria

(Foto: Michael Reeves/Getty Images)