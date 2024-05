Najee Harris ha ripulito la sua dieta e ha perso peso prima del suo anno di contratto

Gli Steelers hanno rinunciato all’opzione per il 2025 sul contratto di Najee Harris all’inizio di questo mese, rendendo Harris pronto per un anno di contratto nel 2024.

Harris prevede di iniziare quest’anno con un peso più leggero. La parte posteriore sembrava più sottile nelle foto degli allenamenti degli Steelers e l’allenatore Josh Scott lo disse a Brian Batko Pittsburgh Post-Gazette Questo era il suo clienteQuasi ossessivamente pulito» Sulla sua dieta dalla fine della stagione 2023 Il risultato è stato un calo di circa sette chili rispetto al peso indicato, e Scott ha detto che fa parte di uno sforzo concertato da parte di Harris per esibirsi al meglio sul campo quest’anno.

“Tutto questo sta alimentando la sua voglia di fare una stagione migliore rispetto allo scorso anno e dimostrarlo Molte persone commettono erroriHa detto Scott. “Ci sono molte persone che lo odiano per qualsiasi motivo, ma è stato il più coerente possibile. È solido. Penso che continuerà ad esserlo. Voglio dire, la stagione del contratto parla praticamente da sola.”

Harris non ha mai perso una partita nella NFL, quindi la sua resistenza non è in discussione. Con una media in carriera di 3,9 yard per portata, la sua capacità di fare grandi giocate è più un problema e sembra sperare che alleggerire il peso sui piedi lo aiuterà a produrre risultati migliori su quel fronte.