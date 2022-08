Nancy Pelosi ha visitato la zona demilitarizzata coreana con una delegazione del Congresso

“È stato un onore impegnarsi con eroi americani in uniforme a terra in Corea, comandati dal generale Paul LaCamera, comandante delle forze armate statunitensi in Corea. Durante le visite alla Zona demilitarizzata/Area di sicurezza congiunta (DMZ/JSA) e alla base aerea di Osan, Pelosi ha affermato nella dichiarazione Abbiamo espresso la gratitudine del Congresso e dello Stato per il servizio nazionale ai nostri membri militari che si ergono come guardiani della democrazia nella penisola coreana”.

La zona demilitarizzata (DMZ) è una zona libera dall’uomo di 160 miglia situata a 30 miglia a nord di Seoul, istituita nell’accordo di armistizio coreano del 1953. Viene spesso descritta come la frontiera più pesantemente armata del mondo.

Pelosi ha detto che la delegazione ha anche visitato Seoul e ha elogiato quello che ha descritto come un “forte legame” tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

“Gli Stati Uniti e la Corea del Sud condividono un forte legame forgiato per la sicurezza e forgiato da decenni di cameratismo. La nostra delegazione del Congresso si è recata a Seoul per riaffermare la nostra preziosa relazione e il nostro impegno comune a promuovere la sicurezza, la stabilità, la crescita economica e la governance democratica”, disse Pelosi.