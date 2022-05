Home » entertainment Naomi Judd ha ricordato con canti e lacrime al memoriale pubblico entertainment Naomi Judd ha ricordato con canti e lacrime al memoriale pubblico 0 Views Save Saved Removed 0

Sua figlia, l’attrice Ashley Judd, è stata accolta sul palco all’inizio del tributo con una standing ovation.

“Grazie per essere nella comunità e avere amicizia con noi”, ha detto Judd the Younger. “Perché possiamo fingere di interessarci, ma non possiamo fingere di presentarci. Quindi ti ringraziamo per essere venuto da nostra madre.”

Ha spiegato che sua madre voleva che il memoriale pubblico fosse eretto a Riemann, l’ex casa del Grand Ole Opry, che lei chiamava la “Chiesa Madre”.