NASA Perseverance Rover: un fascio di fili trovato su Marte

La fotocamera anteriore sinistra per evitare pericoli nel rover ha scattato una foto di un oggetto di colore chiaro il 12 luglio e alcune persone l’hanno paragonata a degli spaghetti.

E i funzionari dell’agenzia spaziale hanno sottolineato che credono che l’oggetto sia una serie di resti dell’atterraggio della perseveranza.

Secondo un portavoce della missione Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, la corda potrebbe provenire dal rover o dal suo pontile, un componente simile a un raggio a reazione a razzo utilizzato per abbassare in sicurezza l’imbarcazione sulla superficie del pianeta. . .

Il portavoce ha detto che la perseveranza non era stata in precedenza nella zona in cui è stato trovato il filo, quindi è probabile che il vento soffiasse lì.