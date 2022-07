NASCAR Cup Series a Pocono Risultati: Denny Hamlin, Chase Elliott vincono dopo la squalifica di Kyle Busch

In uno sviluppo scioccante, La NASCAR ha fatto l’annuncio domenica sera Chase Elliott è stato dichiarato vincitore dell’M&M’s Fan Appreciation 400 al Pocono Raceway dopo che le auto di Denny Hamlin e Kyle Busch hanno fallito l’ispezione tecnica post-gara.

Dopo che Hamlin ha preso la bandiera a scacchi al secondo posto con Kyle Busch dietro di lui nella gara di domenica, entrambe le auto della Joe Gibbs Racing hanno fallito l’ispezione post-gara, con la conseguenza che entrambi i piloti sono stati squalificati dalla gara di domenica. Di conseguenza, Elliott – che ha tagliato il traguardo terzo – è stato dichiarato vincitore secondo il regolamento NASCAR.

La vittoria ha segnato la quarta stagione di Elliott della stagione 2022 e la 17a della sua carriera. Segna la prima volta da quando la NASCAR ha ripreso la pratica di togliere le vittorie alle auto ritenute illegali nel 2019 che il vincitore di una gara della Cup Series è stato squalificato per non aver superato un’ispezione post-gara.

Apprezzamento dei fan di M&M 400 risultati

#9 – Insegui Elliott #8 – Tyler Reddick #99 – Daniel Suarez #20 – Christopher Bell #5 – Kyle Larson #34 – Michael McDowell #19 – Martin Truex Jr. Capitolo 23 – Bubba Wallace #43 – Eric Jones #3 – Austin Dillon

Secondo NASCAR, Hamlin ha guidato il n. 11 guidato da Toyota e Busch n. Sia la 18 che la Toyota puntano sull’aerodinamica nella parte anteriore. Nei commenti ai media.

“Non c’è davvero alcun motivo per avere alcune cose dove non avrebbero dovuto essere. Fondamentalmente si riduce a un DQ”, ha detto Moran.

Secondo la NASCAR, le squadre di Hamlin e Busch avranno l’opportunità di impugnare la sanzione lunedì pomeriggio, 25 luglio. Entrambe le vetture saranno portate al centro di ricerca e sviluppo NASCAR a Concord, Carolina del Nord per ulteriori ispezioni.

È stata la prima volta in 62 anni che la NASCAR ha fatto vincere a un pilota una gara della NASCAR Cup Series per non aver superato l’ispezione tecnica post-gara. Nella gara dell’aprile 1960 al Wilson Speedway, Emanuel Chervakis fu squalificato. Avere un serbatoio del carburante molto grandeNASCAR ha portato alla vittoria assegnata a Joe Weatherly.

È stata anche la prima volta che i primi due classificati della gara sono stati squalificati Da una gara a West Palm Beach nel dicembre 1955, Weatherly e il secondo classificato Jim Reid sono stati entrambi squalificati dalle finali rispettivamente per alberi a camme e valvole illegali. Herb Thomas, che è arrivato terzo, si è aggiudicato la vittoria.

Ecco un replay della gara di domenica scritto subito dopo la bandiera a scacchi. Alcuni dettagli sono stati modificati per riflettere i risultati finali ufficiali:

Hamlin vs. Chastain, parte III

Dopo un rapido pit stop che ha permesso a Ross Chastain di prendere il comando di Kyle Busch in un ciclo di soste con bandiera verde, Hamlin è arrivato secondo e stava cercando di incastrare Chastain quando un incidente di Ryan Blaney ha messo in guardia a 23 giri dalla fine. andare Era Chastain e Hamlin fianco a fianco al riavvio successivo ed è qui che le cose sono diventate davvero interessanti.

In svantaggio nella parte inferiore della pista alla curva 1, Hamlin ha forzato un angolo fuori dalla curva, appoggiandosi alla porta di Chastain mentre i due uscivano fianco a fianco per il comando. La mossa aggressiva di Hamlin ha portato Sustain a lato e su per la pista, dove ha colpito il muro esterno, quindi ha sparato nel percorso di Kevin Harvick, che ha girato intorno a Chaston e contro il muro interno.

Tutte le ottiche suggerivano che l’azione di Hamlin fosse una vendetta contro Chastain per due incidenti negli ultimi due mesi a Gateway e Atlanta. Nel suo racconto, Hamlin ha chiarito che sarebbe rimasto fedele al modo in cui ha corso da Chastain e altri.

“Voglio dire, cosa volevi che facessi? Cosa ti aspettavi che facessi?”, Ha chiesto retoricamente Hamlin nella sua intervista post-gara. “L’abbiamo preso e lui ha lasciato la pista… correremo duramente finché non otterremo il rispetto di questi ragazzi.

“Non solo: siamo stati spazzati via quattro volte negli ultimi 10 mesi, due volte quando eravamo in testa. Sono alla fine”.

Sebbene Hamlin non abbia risposto direttamente se il punteggio fosse stato risolto o meno tra lui e Chastain, Chastain lo ha preso così com’è, riconoscendo che Hamlin gli deve.

“Penso che sia qualcosa che mi è dovuto da alcuni mesi ormai”, ha detto Chastain a NBC Sports. “…ti devo ancora qualche mese.”

Sfortunatamente, la mossa di Hamlin su Chastain ha causato alcuni danni collaterali al pilota che cercava di raggiungere i playoff. Il contatto di Harvick con Chastain ha fatto scendere Harvick dal quarto al 29esimo. Di conseguenza, Harvick è ora 83 punti dietro Martin Truex Jr. per l’ultimo posto nei playoff in punti a cinque gare dalla fine.

Ty per il tuo aiuto

Il giorno di Hamlin è andato tutto su e poi tutto il ritorno, il suo team 23XI Racing ha avuto molti alti e bassi da superare. Kurt Busch è stato autorizzato a correre dalla NASCAR domenica mattina dopo che un incidente nelle qualifiche di sabato lo ha lasciato con sintomi simili a una commozione cerebrale. Ciò significa che Ty Gibbs, star della NASCAR Xfinity Series e nipote di Joe Gibbs, è stato scelto per sostituire Busch e fare il suo debutto nella Cup Series al volante della n. 45.

Gibbs ha trascorso la maggior parte della gara chiudendo i giri nel suo primo stint al volante di una vettura da Coppa, ma è stato in grado di far valere l’esperienza acquisita attraverso il risultato. Gibbs è entrato nella top 15 alla fine della gara ed è riuscito a finire un rispettabile 16°.

Resta da vedere se i servizi sostitutivi di Gibbs continueranno a essere necessari o meno. La dichiarazione di Bush rilasciata domenica Ha suggerito che punta a tornare in gara la prossima settimana a Indianapolis.

Riepilogo dei risultati della gara

Finendo terzo, Daniel Suarez ha ottenuto il suo quinto posto tra i primi cinque, stabilendo un nuovo record in carriera per i primi cinque classificati in una stagione. Il record precedente di Suarez nel 2019 è stato da quattro a cinque partite.

Mentre un quinto posto non è molto per un pilota del calibro di Kyle Larson, il suo traguardo è stato notevole nella prima gara del leader del team Cliff Daniels reduce da una sospensione di quattro gare per aver perso una ruota a Sonoma. Con Daniels di nuovo ai box, Larson ha guidato per la prima volta da Sonoma, percorrendo 18 giri prima di segnare un traguardo tra i primi 10.

Michael McDowell e Front Row Motorsports continuano a mostrare fino a che punto sono arrivati. Con il sesto traguardo, McDowell ha continuato la sua serie di primi 10 piazzamenti nella sua carriera e ora ne ha otto nell’anno, più del doppio del totale che ha segnato nel 2020. Finalmente alto per un viaggiatore di lunga data che sta godendo di un successo duraturo.

Quanto velocemente cambia la narrativa: Bubba Wallace è corso tra i primi cinque, ha condotto più giri per la prima volta da Talladega ad aprile, è arrivato ottavo e ha segnato il primo posto tra i primi 10 nella sua carriera in Coppa. Il quarto totale dei primi 10 di Wallace è più del suo totale nel 2021 e uno eguaglierà il suo record in carriera nel 2020.

Ha bisogno di qualche corsa nella top 10: Eric Jones ha salvato il suo weekend dopo una forte penalità di punti e la perdita del suo leader della squadra per una violazione tecnica, conducendo 11 giri e finendo nono. Austin Dillon è arrivato 10 °, il suo primo posto nella top 10 da Darlington a maggio.

Alex Bowman è tornato in pista all’11° posto, interrompendo una serie di due gare consecutive di DNF a causa di incidenti.

Harrison Burton continua ad apparire in questa sezione della nostra recensione. Dopo aver utilizzato una strategia alternativa all’inizio della gara, Burton ha condotto alcuni giri per la quarta settimana consecutiva. Ha poi concluso 23 °, il miglior piazzamento dopo che un incidente prematuro ha rovinato la gara di Austin Cindy.

Prossima gara

La NASCAR Cup Series colpisce i mattoni il prossimo fine settimana mentre si dirigono verso l’iconico Indianapolis Motor Speedway per la seconda gara sul percorso stradale interno della pista. Il Verizon 200 al Brickyard è domenica prossima alle 14:30 ET.