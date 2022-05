Nasdaq sovraperforma il 3%, Dow balza di 400 punti in rally dopo le pesanti perdite di inizio settimana

Venerdì le azioni sono aumentate, pareggiando le perdite di un’altra settimana ribassista e impedendo all’S&P 500 di scivolare nel territorio del mercato ribassista.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato di 466,36 punti a 32.196,66 punti, ovvero dell’1,47%. L’S&P 500 è salito del 2,39% per chiudere a 4023,89 e il Nasdaq Composite è balzato del 3,82% a 11805.

L’S&P 500 di venerdì ha chiuso il suo miglior giorno dal 4 maggio, mentre il Nasdaq ha registrato il suo più forte guadagno di un giorno da novembre 2020.

Nonostante i guadagni di venerdì, le principali medie hanno registrato perdite per la settimana, con il Dow che ha chiuso in ribasso del 2,14% e ha registrato la sua prima serie di perdite di 7 settimane dal 2001. L’S&P è sceso del 2,4% e ha raggiunto la sua serie più lunga di perdite settimanali in un anno 2011 , mentre l’indice Standard & Poor’s 500 è sceso del 2,4%. Il Nasdaq è sceso del 2,8%.

“Proprio come gli alberi non salgono nel cielo, i prezzi non scendono per sempre”, ha affermato Sam Stovall, capo analista degli investimenti di CFRA. “Anche nelle correzioni e nell’avvicinarsi ai mercati ribassisti, tendono a sperimentare rialzi di sollievo, che è ciò con cui i mercati sembrano iniziare oggi”.