Need For Speed ​​Unbound riparte mentre EA fissa un annuncio per il 6 ottobre

Electronic Arts annuncerà ufficialmente il prossimo gioco Need for Speed ​​il 6 ottobre, ha annunciato la società, ma un leak anticipato potrebbe aver rovinato la sorpresa del publisher.

Il sito web di EA Apparentemente ha ospitato un’immagine di un gioco chiamato Need for Speed ​​Unbound, anche se questa pagina non appare più online. Il nome Unbound non sarebbe sorprendente, tipo Un precedente rapporto indicava che questo è l’indirizzo. Sarà rivelato ufficialmente il 6 ottobre alle 8:00 PT / 11:00 ET.

Un rapporto affermava che Unbound verrà rivelato tramite un trailer di 90 secondi. Si dice che il gioco si concentrerà sul multiplayer e includerà una funzione chiamata “Incontri” in cui i giocatori possono sincronizzarsi per competere nelle gare.

Un ulteriore leak svela i primi screenshot di Need for Speed ​​Unbound: dai un’occhiata qui sotto.

I primi screenshot di Need for Speed ​​Unbound tramite il rivenditore giapponese Neowing, che ho elencato prima: https://t.co/q23uM1Ol7b Parte il 2 dicembre. Versione PS4 non elencata. Forse solo la nuova generazione? pic.twitter.com/aCWhuAh2oW – gematsu 5 ottobre 2022

Need for Speed ​​Unbound sarà esclusivo di PS5 e Xbox Series X | S per la sua versione console, secondo un rapporto, e sarà rilasciato anche su PC. La data di uscita prevista è il 2 dicembre 2022. Presto sarà tutto chiaro.

Si dice che il benchmark per sviluppatori Burnout stia sviluppando il prossimo Need for Speed. Filmato di gioco trapelato Mostra alcune animazioni in stile arcade, che corrispondono a I rapporti indicano che il gioco avrà una grafica realistica mescolata con elementi di animazione.

L’ultimo gioco di questa serie è stato un remake di Need for Speed: Hot Pursuit nel 2020 per Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One. Oltre alla serie Need for Speed, EA pubblica i franchise di F1, Grid, Dirt e Project Cars tramite Codemasters.