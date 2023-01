Neil Young elogia David Crosby: “Ti amo, amico”

Cnn

Il leggendario rocker Neil Young ha reso omaggio al suo ex compagno di band di Crosby, Stills, Nash e Young David Crosby.

“David se n’è andato, ma la sua musica continua a vivere. Lo spirito di CSNY e la voce e l’energia di David sono stati al centro della nostra band”, si legge nella dichiarazione. Pubblicato sul sito web di YoungLeggi.

Famiglia Croby Giovedì ha annunciato la sua morte All’età di 81 anni.

Il tributo di Young continuava: “Le sue grandi canzoni rappresentavano ciò in cui credevamo, ed era sempre divertente ed emozionante quando suonavamo insieme”. “Abbiamo trascorso tanti bei momenti, soprattutto nei primi anni. Crosby è stato un amico di grande supporto nei miei primi anni di vita, riunendo grandi parti della nostra esperienza. David è stato un catalizzatore per così tante cose”.

Young ha concluso: “Grazie David per la tua anima e le tue canzoni, ti amo amico. Ricordo i tempi migliori!”

Le strade di Young e Crosby si incrociarono nel 1970 quando Young si unì a Crosby, Stills & Nash. La band era allora conosciuta come Crosby, Stills, Nash & Young e ha continuato a pubblicare un “déjà vu” che includeva la canzone di successo “Woodstock”.

I pionieri della musica rock non erano sempre sulla stessa pagina, nonostante i molti palcoscenici che condividevano.

“Quando ti incontri, quando metti su una band, sei davvero innamorato l’uno dell’altro”, ha detto Crosby Christiane Amanpour della CNN nel 2019. “Quarant’anni dopo, quando lo fai da quarant’anni ed è sviluppato solo per accendere la macchina del fumo e suonare le tue canzoni, non è eccitante musicalmente, non è divertente e non eravamo amici”.

Amanpour ha sollevato la questione se Crosby possa riparare la sua amicizia con i suoi ex compagni di band CSNY, a cui Crosby ha risposto: “Mi piacerebbe farlo”.

Anche Stephen Stills e Graham Nash hanno reso omaggio a Crosby.

“Solo il ricordo di una vita così unica e piena così ben vissuta dovrebbe sostenerci in questo periodo di profondo dolore”. dichiarazione.

Stills ha aggiunto che “David ha vissuto una vita di profonda e duratura gratitudine ed è stato un essere straordinario e ricco”, proseguendo dicendo che “la sua musica vivrà attraverso tutti noi”.

Nash ha riflettuto sulla loro relazione a volte “instabile” in omaggio Pubblicato su Facebook, Aggiungendo che “ciò che mi ha sempre interessato di David più di ogni altra cosa è la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme”.