Nel debutto di Wayne Rooney, DC United sale a una vittoria sbalorditiva

Commenta questa storia Sospensione

Pochi minuti prima dell’inizio della partita del DC United contro l’Orlando City di domenica, Wayne Rooney ha salito i gradini dietro la porta sud dell’Audifield e ha ricevuto una standing ovation dal pubblico riunito. Sono passati quattro anni da quando è arrivato a Washington come giocatore, ma in questo secondo turno ha assunto la responsabilità di un allenatore incaricato di ringiovanire una squadra che sta attraversando momenti difficili.

Quello che è successo nelle due ore successive in condizioni di nebbia ha fatto rivivere parte della magia che Rooney ha introdotto come attaccante nel 2018 e nel 2019. Fissando un’altra sconfitta, lo United non solo ha pareggiato all’ultimo minuto, ma l’ha vinta negli ultimi secondi della pausa . tempo, 2-1.

Chris Durkin ha segnato il pareggio in una sola volta dal centro dell’area di rigore, poi ha sparato un Taxi Fontas da 12 yard, sparando una lettiera tra 15805 a Buzzard Point.

“La stagione deve iniziare ora”, ha detto Rooney, Che è stato fissato tre settimane fa Ma è stato confinato a un ruolo consultivo fino a quando non ha ottenuto un visto di lavoro alla fine della scorsa settimana. “Personalità è una parola grossa che ho usato nelle ultime due settimane con la squadra. Dobbiamo essere una squadra che mostri molto carattere, combattimento e lavoro di squadra”.

Arrivato in ritardo in anticipo, lo United (6-12-3) ha mostrato quelle qualità in un entusiasmante secondo tempo e ha vinto solo per la seconda volta dall’inizio di maggio.

“Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno”, ha detto il difensore Brendan Heinz Ike. “Dobbiamo sapere che possiamo vincere le partite. Perdi molte partite e dimentichi cosa significa vincere”. READ Velez ha vinto per sei punti, nono nella peggiore sconfitta dell'era Joe Girardi

La perseveranza dello United ha finalmente dato i suoi frutti in modo sorprendente. Trascorso il primo minuto di recupero, il sostituto Ola Kamara ha segnato un cross dalla sinistra per Dworkin segnando il suo primo gol dell’anno.

“Quando abbiamo segnato, stavamo ancora spingendo e volevamo ancora segnare un altro gol”, ha detto Dworkin.

Martin Rodriguez, il sostituto, ha inviato un lancio lungo a Kimarni Smith, il sostituto. Smith ha colpito la palla dal lato sinistro al centro dell’area di rigore, dove Fountas una volta ha colpito l’angolo destro segnando l’undicesimo miglior gol della sua squadra. Quasi quattro settimane fa, Fontas Ho segnato una tripletta ad Orlando.

“Sono orgoglioso che i giocatori non abbiano accettato il pareggio”, ha detto il capitano Stephen Birnbaum.

Come giocatore, Ronnie ha rovinato Orlando (8-9-6) con gol, di cui 60 yard, e Ottima sequenza di aiuto Ciò ha cementato il suo posto nella storia degli Stati Uniti. Da allenatore, con lo United che ha subito cambi di roster e la squadra in fondo alla classifica, il suo impatto domenica ha avuto dei limiti.

I giocatori hanno detto che ciò che ha instillato è stata la fede e la libertà di esprimersi.

“La cosa più importante che ho visto nella mia ricerca sulla squadra è che quando un giocatore commette un errore, lotta e trova difficile tornare da quello”, ha detto Rooney. “Capisco che i giocatori commetteranno errori, nessun problema. Voglio che provino le cose. Voglio che rischino la palla nelle aree giuste. E se sbagliano e danno la palla, riprova. Fa parte del gioco. Dare giocatori che la libertà mentale e la capacità di farlo iniziano a succedere”. READ Tiger Woods si ritira dal campionato PGA

Non è iniziato bene. Orlando è passato in vantaggio al nono minuto, la quinta volta in sette partite che lo United aveva subito un gol nei primi 15 minuti.

Dopo un seno della Capitale a centrocampo, Alexandre Pato ha fatto scivolare la palla in avanti a Junior Urso con un unico passaggio dall’angolo alto dell’area di rigore. Con il portiere Rafael Romo fuori dalla linea di porta, Orso ha colpito la palla nell’altra parte.

Al 28′, Romo viene colto in avanti su un lancio lungo, e in mezzo a una folle corsa dei difensori per coprire la rete aperta, Pato manca in alto. Dieci minuti dopo, Benji Michel di Orlando ha sbagliato la rete.

La partita ha iniziato ad inasprirsi con l’ingresso di Rodriguez, l’esterno cileno a fine primo tempo, che ha esordito lo scorso fine settimana. Fontas ha una grande occasione per pareggiare al 61′, ma Pedro Galeese ha fatto una parata spettacolare con la gamba.

Lo United era pieno di energia e opportunità, culminate con due strike nel finale.

“Ora si tratta di coerenza”, ha detto Heinz Eyck. DC United può compilare una stringa di risultati? O sta tornando alla stessa età negli ultimi mesi? Non possiamo più accettarlo”.

Ecco cos’altro devi sapere sulla vittoria dello United:

Romo ha fatto la sua ottava partenza consecutiva e John Kempin era il solito sostituto, ma con Acquisizione di David Ochoa Da Real Salt Lake la scorsa settimana, l’ordine di scorrimento sta per cambiare.

Ochoa, 21 anni, dovrebbe volare a Charlotte mercoledì e sembra quasi sicuro di iniziare. In questo caso, Romo scenderà al n. 2 nella tabella delle profondità. READ Olimpiadi in diretta: conteggio delle medaglie e aggiornamenti dai Giochi invernali

Bill Hamid, una matricola di lunga data nell’ultimo anno del suo contratto, continua a riabilitare un infortunio alla mano che ha richiesto un intervento chirurgico il 30 giugno. Il programma iniziale per il suo ritorno era di due o tre mesi.

Lascia di nuovo Estrada dalla lista

L’attaccante Michael Estrada è stato un tiratore di salute per la seconda partita consecutiva, un probabile segno che lo United sta pianificando di terminare presto il prestito stagionale dal club messicano Toluca. Il giocatore della nazionale ecuadoriana ha segnato quattro gol e quattro assist in 16 partite di campionato (11 da titolare), ma non segna dal 21 maggio.

Lo United ha la possibilità di acquistare il suo contratto dopo questa stagione per $ 5 milioni. Riportandolo a Toluca, il club libererà uno spazio nel roster senior, incluso uno spazio internazionale. …

Anche l’attaccante Nigel Roertha, che ha segnato un gol e tre assist in 14 partite (cinque da titolare), ha avuto un graffio. Ha contratto fino al 2023. …

I centrocampisti Russell Kanoz (infortunio alla gamba) e Ted Coe DiPetro (recupero non Covid) non erano disponibili. Il centrocampista Victor Balson, L’ha ricevuto dallo Schalke 04 la scorsa settimanaIn attesa di visto di lavoro. …

Il debutto di Rooney non è stata l’unica domenica. Ravel Morrison, un trequartista che ha viaggiato e giocato per Rooney al Derby County, ha segnato 90 minuti.