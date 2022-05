Nella Repubblica Ceca viene aperto il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo

(CNN) – Camminare da una montagna all’altra, sospesi in alto sopra il suolo con un’ampia valle sbadigliante al di sotto, non è per i deboli di cuore.

Ma gli amanti del brivido – e gli appassionati di infrastrutture – si affolleranno Dolní Morava, località di villeggiatura Nella Repubblica Ceca nord-orientale per salire sul ponte pedonale sospeso più lungo del Nuovo Mondo.

In costruzione negli ultimi due anni, è lungo 721 metri (2.365 piedi), giustamente chiamato Sky Bridge 721, È stato ufficialmente inaugurato il 13 maggio. Il sentiero promette viste mozzafiato sulle torbide montagne Jeseníky e un’esperienza complessiva, anche se un po’ intimidatoria.

Nuovo record mondiale

Sky Bridge 721, il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo, è stato ufficialmente aperto per gli amanti del brivido. Lucas Capone/Agenzia Anadolu/Getty Images

La blogger austriaca Victoria Fellner ha visitato lo Sky Bridge 721 all’inizio di questa settimana come parte di un evento in anteprima, in cui ha condiviso le sue foto Account Instagram.

disse Fellner CNN Viaggi Che fare il suo primo passo sul ponte le abbia dato una “sensazione di malessere”.

Ma questa paura iniziale si placò mentre ammirava il paesaggio circostante.

“Temevo che il ponte sospeso tremasse molto, ma non era poi così male”, ha detto Fellner. “La vista è davvero impressionante e puoi persino vedere la foresta sottostante attraverso il traliccio! Per fortuna non ho paura delle altezze”.

Sky Bridge 721, sospeso con cavi, è sospeso a 95 metri sul fondovalle e si estende tra i 1.110 e i 1.116 metri sul livello del mare. Il ponte è raggiungibile con la funivia e attraversarlo a piedi è un affare di sola andata. Uscendo dal sentiero dall’altra parte, i visitatori possono farsi strada lungo un sentiero forestale lastricato fiancheggiato da cartelli che spiegano la storia ceca. C’è anche un corrispondente gioco per telefono in realtà virtuale.

Si dice che The Walk sia il ponte sospeso più lungo del Nuovo Mondo. Lucas Capone/Agenzia Anadolu/Getty Images

Lo Sky Bridge, largo 1,2 metri, è aperto a bambini di tutte le età e stature, ma non è adatto a persone su sedia a rotelle o sedie a rotelle.

I passeggeri devono prenotare in anticipo i biglietti per lo Sky Bridge 721 in questo momento su Dolní Morava sito web con tariffe per adulti a partire da CZK 350 (circa $ 14,60).

Dolní Morava, al confine ceco con la Polonia, è un luogo di villeggiatura ed è anche sede di piste da sci. Montagne russe alpine Affermato di essere il secondo ristorante più alto d’Europa, è un ristorante in cima a una montagna e un’attrazione chiamata Skywalk Struttura curva con passerella in legno e scivolo, posta ad un’altitudine di 1116 metri slm.

Lo Sky Bridge 721 si trova a circa 2,5 ore di auto dalla capitale ceca, Praga.

