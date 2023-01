“Nessuna amnistia!”: Le proteste in Brasile richiedono pene detentive per i rivoltosi

RIO DE JANEIRO (AP) — “Niente scuse! Niente scuse! Nessuna scusa!

Il canto è risuonato lunedì pomeriggio dalle pareti di un’aula gremita della facoltà di giurisprudenza dell’Università di San Paolo. In poche ore, migliaia di brasiliani si sono radunati nelle strade di Rio de Janeiro e San Paolo con slogan di manifestazione scritti su manifesti e striscioni di protesta.

I sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro e coloro che hanno orchestrato la frenesia hanno colpito domenica la capitale del Brasile, chiedendo vendetta.

“Queste persone devono essere punite, coloro che l’hanno ordinato devono essere puniti, coloro che hanno pagato devono essere puniti”, ha detto la terapista di 61 anni Betty Amin sul viale principale di San Paolo. La parola “democrazia” si estendeva sul retro della sua camicia. “Non rappresentano il Brasile. Rappresentiamo il Brasile.

La spinta degli oppositori alla responsabilità evoca ricordi dell’Amnesty Act Per decenni ha difeso membri dell’esercito accusati di abusi e omicidi durante la dittatura del paese del 1964-85. Un rapporto della Commissione per la verità del 2014 ha acceso un dibattito su come il Brasile abbia mantenuto l’eredità del regime.

Il rifiuto di eseguire la sentenza “può evitare tensioni per il momento, ma perpetua l’instabilità”, ha scritto Luis Felipe Miguel, professore di scienze politiche all’Università di Brasilia, su “No Pardons” pubblicato lunedì sera. “Questa è la lezione che dovremmo imparare dalla fine della dittatura militare, quando il Brasile ha deciso di non punire gli assassini ei torturatori del regime”.

Lo stesso giorno, la polizia brasiliana ha radunato circa 1.500 rivoltosi. Alcuni sono stati sorpresi a distruggere il Congresso, la Corte Suprema e il Palazzo Presidenziale del Brasile. La maggior parte è stata detenuta la mattina successiva in un campo a Brasilia. Molti sono stati tenuti all’interno della palestra per la giornata e i video condivisi sui canali dei social media pro-Bolsonaro hanno mostrato alcune lamentele per il cattivo trattamento nello spazio affollato.

Quasi 600 persone, tra cui anziani, malati, senzatetto o madri con bambini, sono state interrogate e rilasciate martedì dopo che i loro telefoni sono stati perquisiti, ha detto la polizia centrale in un comunicato. Il suo ufficio stampa aveva precedentemente dichiarato all’Associated Press che la forza prevede di accusare almeno 1.000 persone. A partire da martedì pomeriggio, 527 persone sono state trasferite in un centro di detenzione o in carcere.

L’amministrazione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva afferma che incarcerare i rivoltosi è solo l’inizio.

Il ministro della Giustizia Flávio Dino ha radunato i sostenitori sui social media e ha promesso di perseguire coloro che stavano dietro le quinte. Le autorità stanno anche indagando sulle accuse secondo cui il personale di sicurezza locale avrebbe permesso che la distruzione continuasse senza ostacoli.

“Non possiamo scendere a compromessi sull’adempimento dei nostri obblighi legali”, ha detto Dino. “Questa esecuzione è necessaria affinché incidenti come questo non si ripetano”.

Lula ha firmato un decreto, ora approvato da entrambe le camere del Congresso, che ordina al governo federale di assumere il controllo della sicurezza della capitale.

L’estrema destra ha rifiutato di accettare la sconfitta elettorale di Bolsonaro. Dalla sua perdita il 30 ottobre, si sono accampati fuori dalle basi militari a Brasilia, supplicando Bolsonaro di intervenire per rimanere al potere e cacciare Lula. Quando non è avvenuto alcun colpo di stato, si sono sollevati da soli.

Abbelliti con il verde e il giallo della bandiera nazionale, hanno sfondato finestre, ribaltato mobili e gettato a terra computer e stampanti. Hanno perforato un grande dipinto di Emiliano di Cavalcanti nel palazzo presidenziale e distrutto altre opere d’arte. Hanno rovesciato un tavolo a forma di U dove siedono i giudici della Corte Suprema, hanno sfondato la porta dell’ufficio di un giudice e hanno vandalizzato una statua fuori dal tribunale. La polizia ha impiegato alcune ore per evacuare la folla.

“Quello che è successo ieri è inaccettabile. Questo è terrorismo”, ha detto Marcelo Menez, un agente di polizia di 59 anni dello stato nord-orientale di Pernambuco, durante una manifestazione a San Paolo. Sono qui per proteggere la democrazia e proteggere le persone.

“Niente scuse!” Le grida di LulaJan. 1 è stato chiesto anche in risposta alla descrizione del boicottaggio da parte del Presidente durante il discorso inaugurale. dell’amministrazione Bolsonaro uscente.

Bolsonaro, un ex capo dell’esercito, ha coltivato la nostalgia per l’era dittatoriale, ha salutato un famigerato torturatore come un eroe e ha affermato che il regime avrebbe dovuto andare oltre nell’esecuzione dei comunisti. Anche il suo governo ha celebrato l’anniversario Il colpo di Stato del 1964 in Brasile.

Gli analisti politici hanno ripetutamente avvertito che Bolsonaro sta gettando le basi per una rivolta sullo stampo della rivolta che si è svolta nel Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio. 2021. Per mesi, ha alimentato la convinzione tra i sostenitori più accaniti che il sistema di voto elettronico del paese sia vulnerabile alle frodi, sebbene non abbia fornito prove e gli esperti indipendenti non siano d’accordo.

I risultati delle elezioni, i più vicini dal ritorno del Brasile alla democrazia, sono stati rapidamente riconosciuti dai politici di tutto lo spettro, inclusi alcuni alleati di Bolsonaro e dozzine di altri governi. Il presidente uscente è quasi subito scomparso alla vista, sorprendendo quasi tutti , senza ammettere la sconfitta né gridare alla frode. Lui e il suo partito hanno chiesto la cancellazione di migliaia di voti Questo è stato rapidamente respinto Dalla Commissione Elettorale.

Nulla ha impedito ai fedeli sostenitori di Bolsonaro di sperare di rimanere al potere.

Subito dopo le rivolte, Lula ha affermato che i cosiddetti “fanatici fascisti” ei loro finanziatori dovrebbero essere ritenuti responsabili. Ha anche accusato Bolsonaro di incoraggiare la rivolta.

Bolsonaro domenica ha negato le accuse del presidente. “La protesta pacifica fa parte della democrazia, ma il vandalismo e l’invasione di edifici pubblici oltrepassano il limite”, ha scritto su Twitter.

I funzionari stanno anche indagando sul ruolo della polizia del distretto centrale nel non riuscire a fermare l’avanzata dei manifestanti o nel farsi da parte per impedire loro di impazzire. I pubblici ministeri della capitale hanno affermato che le forze di sicurezza locali sono state almeno negligenti. Un giudice della Corte Suprema ha temporaneamente sospeso il governatore regionale che sovrintende alla forza per quella che ha definito “negligenza deliberata” e ha emesso mandati di arresto preventivo e perquisizione delle abitazioni degli ex capi del Segretariato della Difesa e della polizia militare.

Un altro giudice ha accusato le autorità di tutto il Brasile di non aver represso abbastanza rapidamente il “neofascismo interno”.

La rivolta ha infine spinto i governi municipali e statali a smantellare i campi pro-Bolsonaro al di fuori dei campi militari. Le loro tende e teloni sono stati rimossi e gli abitanti sono stati mandati a fare i bagagli.

Nel frattempo, i manifestanti pro-democrazia vogliono confermare il loro messaggio: “Niente scuse!” – Saranno prese in considerazione le autorità di contrasto e tutti gli elementi di estrema destra che osano violare nuovamente la democrazia.

“Dopo quello che è successo ieri, dobbiamo scendere in piazza”, ha detto Marcos Gama, un pensionato che ha protestato lunedì sera a San Paolo. “Dobbiamo reagire”.

Il videogiornalista di AP Mello riferisce da San Paolo. La scrittrice di AP Carla Bridi ha contribuito da El Salvador.