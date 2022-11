Nessuno sopra i 40 anni dovrebbe più mangiare cibo fritto perché distrugge il tuo metabolismo

Friggitrice con olio bollente

Manutenzione Una dieta bilanciata Sempre una priorità assoluta, ma soprattutto importante da considerare se stai cercando di perdere qualche chilo. Purtroppo, anche se non è un’impresa facile, Perdita di peso Diventa ancora più difficile man mano che le donne invecchiano. Ci sono alcune ragioni per questo, ma una è che il nostro metabolismo inizia naturalmente a rallentare nel corso degli anni. Fortunatamente, ci sono alcuni modi Aumenta il tuo metabolismo Oltre i 40 anni – Ciò include il taglio di determinati alimenti che possono creare una svolta nei tuoi obiettivi di perdita di peso. Sfortunatamente, questo include alcune prelibatezze davvero gustose che sono deliziose ma dannose patatine fritte.

Per saperne di più sul motivo per cui le donne sopra i 40 anni che cercano di aumentare il loro metabolismo dovrebbero pensarci due volte prima di ordinare patatine fritte al drive-thru, abbiamo parlato con la dietista e scrittrice nutrizionale Catherine Gervasio. Vivilo. Continua a leggere per tutte le sue intuizioni!

patatine fritte

Lo sanno tutti, ma tutti noi vogliamo ignorarlo: le patatine fritte da fast food non fanno bene, soprattutto se stai cercando di perdere peso. Questo contorno fritto, salato e ingannevolmente delizioso può portare a molti problemi di salute, dalle malattie cardiache al diabete al cancro. Il consumo troppo frequente di patatine fritte può rallentare il metabolismo e aumentare di peso indesiderato. Questo perché questo alimento è ricco di grassi e calorie.

“Non solo quelli [French fries] “Ricchi di grassi: sono cibi a calorie vuote, il che significa che non contengono sostanze nutritive sostanziali. Forniscono solo calorie, che generalmente non sono utili per la gestione del peso e la salute”, spiega Gervacio. Sfortunatamente, Snack trasformati Il tuo corpo richiede un bel po’ di energia per questo tipo di attività, il che significa che possono avere un impatto sul tuo metabolismo, dì di no! Un altro problema importante a portata di mano è il contenuto di grassi trans, che può portare a infiammazioni e aumento di peso nel tempo, sottolinea Gervasio.

La storia continua

Sostituisce le patatine fritte

Fortunatamente, se vuoi perdere peso, non devi ignorare completamente le tue voglie di patate. Ci sono molti modi sani per cucinarlo Un ortaggio amidaceo Non caricare il tuo corpo con grasso, sale e olio. In effetti, puoi provare a preparare una versione più sana delle patatine fritte nella tua cucina.

“Cuocere le proprie patate e renderle croccanti. Le friggitrici ad aria possono anche essere considerate per ridurre l’assunzione di grassi. Può essere migliore delle patatine fritte da fast food”, afferma Gervasio. Non possiamo promettere che queste miscele per friggitrice ad aria avranno esattamente lo stesso sapore delle patatine fritte che ordini da McDonald’s, ma possiamo promettere che saranno migliori per il tuo corpo.