Netanyahu difende il previsto attacco a Rafah

Billie Eilish e Mark Ruffalo sostengono il cessate il fuoco a Gaza all'inizio del Ramadan Le celebrità sul tappeto rosso degli Oscar hanno mostrato il loro sostegno a un cessate il fuoco mentre il Ramadan inizia a Gaza senza un accordo.

Lunedì il primo ministro Benjamin Netanyahu ha difeso il suo piano di espandere l'offensiva militare israeliana nella città meridionale di Rafah, mentre il suo ministro della Difesa ha messo in guardia Hamas dal mettere alla prova la determinazione di Israele durante il Ramadan.

Netanyahu ha respinto le obiezioni del presidente Joe Biden e di altri leader mondiali sul destino di Rafah, dicendo che non voleva lasciare sul posto “un quarto dell'esercito terrorista di Hamas”.

Netanyahu ha dichiarato al programma “Fox & Friends” di Fox News Channel che Hamas deve essere completamente sconfitto, altrimenti il ​​gruppo armato si raggrupperà, riprenderà il controllo di Gaza e ripeterà l'attacco del 7 ottobre che ha ucciso circa 1.200 persone e ha preso circa 250 ostaggi.

Rafah è una città nel sud della Striscia di Gaza, al confine con l'Egitto, dove più di un milione di palestinesi si sono rifugiati dopo che Israele ha invaso la Striscia. Netanyahu ha detto che Biden è d'accordo con la necessità di distruggere Hamas, ma vuole garantire l'uscita sicura dei civili da Rafah “prima di entrare. Su questo siamo d'accordo”.

“Guarda, o è Israele o Hamas. Non c'è una via di mezzo”, ha detto Netanyahu. “Non possiamo lasciare sul posto un quarto dell'esercito terrorista di Hamas. Sono lì a Rafah. Sarebbe come dire, sapete, dopo che gli Alleati hanno resistito, sono passati per la Normandia, sono passati per la Germania, e voi” dico: OK, lasceremo sul posto un quarto dell’esercito nazista. Non andremo a Berlino, l’ultima roccaforte”.

Netanyahu respinge Biden: Dice che gli israeliani sostengono in grande maggioranza la guerra

Sviluppi:

∎ Narrato da Mahjoub Al-Zwairi, professore all'Università del Qatar Al Jazeera Gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni su Israele affinché non inasprisca le restrizioni all'accesso alla moschea Al-Aqsa a Gerusalemme Est, la terza moschea più sacra della Cisgiordania, durante il mese del Ramadan. “Se gli israeliani non ascoltano gli americani, la Cisgiordania diventerà probabilmente un’altra Gaza entro pochi mesi”, ha avvertito Zweiri.

∎ Le forze di sicurezza e le forze israeliane hanno arrestato 20 persone ricercate in un'operazione descritta come un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha affermato che dall'inizio della guerra sono stati arrestati in Cisgiordania 3.500 sospetti, più di 1.500 dei quali sono legati ad Hamas.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani ha respinto gli sforzi americani di lanciare aiuti aerei definendoli “meramente simbolici” e parte di un tentativo americano di giustificare la fornitura a Israele delle armi usate a Gaza.

Quando è il Ramadan 2024? Cos'è questo? I musulmani si preparano a celebrare il mese della spiritualità e della meditazione

Il mese sacro del Ramadan ha spinto i musulmani di tutto il mondo a digiunare e pregare lunedì, ma non ha posto fine alla morte e alla distruzione causate dalla guerra nella Striscia di Gaza, nonostante gli intensi sforzi degli Stati Uniti e di altri paesi per mediare una cessate il fuoco. I palestinesi hanno pregato tra macerie e paura dopo che i colloqui hanno vacillato a causa della determinazione di Israele di schiacciare le richieste di Hamas e del gruppo armato per un percorso verso la pace permanente e il ritiro di tutte le forze israeliane da Gaza. Hamas ha chiesto un'escalation della resistenza, cosa che ha suscitato un avvertimento da parte del ministro della Difesa israeliano Yoav Galant.

Ha detto: “Dico a tutti coloro che stanno pensando di provarlo questo mese: siamo pronti. Non commettete errori”.

Biden ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce che il mese sacro è arrivato “in un momento di intenso dolore” nell’enclave, dove il bilancio delle vittime ha superato le 31.000, mentre circa due milioni erano ancora sfollati. Ha detto che gli Stati Uniti continueranno a guidare gli sforzi per aumentare gli aiuti umanitari mentre “lavoreranno senza sosta” per mediare un accordo di pace.

“Mentre i musulmani di tutto il mondo si riuniranno nei prossimi giorni e settimane per rompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà in prima linea nelle menti di molti”, ha detto Biden. “È nella mia mente per me.”

Il ministro degli Esteri giordano Ayman Al-Safadi ha avvertito lunedì che qualsiasi restrizione imposta da Israele all'ingresso dei fedeli musulmani nel campus della moschea di Al-Aqsa durante il mese di digiuno potrebbe portare ad una “esplosione”. Un video pubblicato sui social media domenica sera mostra scontri tra la polizia di frontiera israeliana e i fedeli, e la polizia ha affermato che stavano lavorando per “consentire la libertà di culto (garantendo sicurezza e protezione)”.

Israele ha annunciato la scorsa settimana che non ridurrà il numero di fedeli autorizzati a pregare nel sito, uno dei tre luoghi islamici più sacri, per almeno una settimana mentre la sicurezza sarà monitorata. La moschea fa parte del Monte del Tempio, il luogo più sacro dell'ebraismo dove un tempo sorgevano due templi biblici.

Il British Maritime Trade Operations Centre dell'esercito britannico ha riferito che lunedì si è verificata un'esplosione vicino a una nave nel Mar Rosso, ma il capitano della nave ha detto che nessuno è rimasto ferito. L’attacco probabilmente è arrivato dai ribelli Houthi con sede nello Yemen che hanno preso di mira le navi, sostenendo che sostenevano i palestinesi a Gaza. La società di sicurezza privata Ambrey ha affermato che l’incidente potrebbe essere collegato a un missile, ma sono disponibili pochi dettagli e gli Houthi non hanno rilasciato una dichiarazione immediata.

La settimana scorsa un missile Houthi ha colpito la nave mercantile True Confidence nel Golfo di Aden, uccidendo tre membri dell’equipaggio e costringendo i sopravvissuti ad abbandonare la nave. Questo è stato il primo attacco mortale da quando gli attacchi sono iniziati alla fine dell'anno scorso.

Contributo: Associated Press