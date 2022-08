Netflix cancella la serie Resident Evil dopo la prima stagione

Deadline ha rivelato uno spettacolo dal vivo di Netflix vampiro La serie è stata abbandonata dopo la sua prima stagione. Il servizio di trasmissione lo farà Non Per ordinare una seconda stagione della popolare serie di film d’azione e horror di Capcom.

Nonostante abbia debuttato nella top ten su Netflix, Resident Evil è uscito dallo show più visto dopo sole tre settimane. I critici hanno dato il 55% su Rotton Tomatoes e il punteggio del pubblico è stato del 27%. in La nostra recensione qui su Nintendo LifeAbbiamo definito la serie “un altro errore nel mondo degli adattamenti live-action”.

“Nel tentativo di accontentare sia i nuovi arrivati ​​​​che i vecchi fan, non si attiene affatto alla retrocessione. I ricollegamenti ai momenti iconici dei giochi sono sicuramente fantastici per i veterani, ma fanno poco più che confondere le acque per i nuovi arrivati ​​​​D’altra parte, l’insistenza dello show nell’allontanarsi dalla narrativa generale dei giochi significa che i veterani si allontaneranno da quel senso di smarrimento e confusione, francamente”.