Netflix ha perso quasi un milione di abbonati e questa è una buona notizia

Netflix Ha perso meno abbonati di quanto temuto nell’ultimo trimestre, indicando un calo significativo degli iscritti in generale, ma solo dopo l’avviso subirà un calo ancora maggiore.

All’inizio di quest’anno, Netflix ha registrato il suo primo calo degli abbonamenti in più di un decennio, un calo che avrebbe dovuto prefigurare un calo ancora maggiore degli abbonamenti ora. Ma NetflixIl numero di abbonati è diminuito di 970.000 a 220,67 milioni da aprile a giugno, secondo il rapporto del secondo trimestre di martedì.

Questo è ancora il calo più profondo dei membri che la società abbia mai segnalato, ma batte NetflixDirettiva di aprile che perderà due milioni di membri in tutto il mondo. (Gli analisti, in media, hanno sostanzialmente abbinato le loro stime alle linee guida di Netflix, secondo un sondaggio di Refinitiv.)

È “difficile, in un certo senso, perdere un milione di persone e definirlo un successo”, ha detto martedì il co-CEO di Netflix Reed Hastings in una discussione registrata sui risultati. “Ma davvero, siamo stati molto ben preparati per il prossimo anno”.

Tuttavia, le previsioni di Netflix per il terzo trimestre non sono state all’altezza delle aspettative degli analisti, con le previsioni di Netflix che avrebbero guadagnato 1 milione di membri rispetto alla stima di consenso per un aumento degli abbonati di 1,8 milioni.

Gli investitori hanno accolto con favore la notizia sulla stessa falsariga, dopo che il prezzo delle azioni di Netflix ha subito un duro colpo quest’anno. Nell’ultimo scambio prima di entrare nel mercato mercoledì, le azioni di Netflix sono aumentate del 4% a $ 209,72. Ma il titolo ha perso due terzi del suo valore finora quest’anno, poiché il brusco calo dei membri di Netflix ha minato la sua posizione di beniamino di Wall Street, così come ha minato la fiducia di Hollywood nelle trasmissioni come motore del futuro della televisione.

Anni di continua crescita degli abbonati Netflix hanno spinto quasi tutte le principali società di media di Hollywood a versare miliardi di dollari nelle loro trasmissioni. Questo è ciò che si chiama flusso di guerre Ha portato un’ondata di nuovi servizi, tra cui Apple TV PlusE il Disney PlusE il HBO MaxE il pavone E il Paramount Plus Opzioni di streaming in streaming che hanno complicato il numero di servizi che devi utilizzare (e spesso pagare) per guardare i tuoi programmi e film preferiti online.

Ora, sentendo il calore della feroce concorrenza per mantenere il tuo interesse e il tuo account in abbonamento, Netflix sta seguendo le strategie che hai rifiutato per anni.

In primo luogo, la società prevede di lanciare abbonamenti supportati da pubblicità più economici per una persona. Sebbene Netflix si sia fatto strada nella TV in streaming, la sua strategia senza pubblicità è rimasta indietro rispetto agli standard del settore. Quando vengono lanciati nuovi concorrenti, creano abbonamenti che offrono agli spettatori come te più scelte. Ora la maggior parte dei concorrenti di Netflix ha un modello a più livelli, che di solito offre abbonamenti più economici con pubblicità, oltre a costosi abbonamenti senza pubblicità.

Netflix sta anche testando le tariffe di condivisione delle password, con l’obiettivo di ottenere più di 100 milioni di famiglie che già guardano Netflix ma non lo pagano direttamente.

Per ora, queste esperienze sono limitate all’America Latina, ma Netflix ha affermato che prevede di implementare una struttura tariffaria per la condivisione dell’account nel 2023.

Al momento, due schemi sono in fase di sperimentazione. Inizialmente, Netflix addebita una commissione per aggiungere ulteriori abbonamenti come account “sub” ufficiali. Quindi, Netflix ha detto che proverà un nuovo metodo a partire dal prossimo mese, che ti addebiterà l’aggiunta di più “case” in cui è possibile eseguire lo streaming di Netflix oltre a una residenza principale, con un limite al numero di case aggiuntive che puoi aggiungere a seconda su quanto stai già pagando rispetto a Netflix.

Altrove nel suo rapporto, Netflix ha affermato che l’adesione negli Stati Uniti e in Canada, la più grande regione singola (per ora), è scesa di 1,3 milioni per un totale di 73,28 milioni. In calo anche gli abbonamenti in Europa, Medio Oriente e Africa, scesi di 770.000 a 72,97 milioni.

Ma nella regione dell’Asia del Pacifico, Netflix ha aggiunto 1,08 milioni di abbonati per raggiungere 34,8 milioni e in America Latina la società ha aggiunto 10.000 nuovi membri per un totale di 39,62 milioni.

Complessivamente, nel periodo più recente, Netflix ha registrato guadagni di $ 1,44 miliardi, o $ 3,20 per azione, rispetto a $ 1,35 miliardi, o $ 2,97 per azione, un anno fa. Le entrate sono aumentate dell’8,6 percento a $ 7,97 miliardi.

Gli analisti si aspettavano guadagni medi per azione di $ 2,75 e $ 8,04 miliardi di entrate.