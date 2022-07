Netflix viene fornito con annunci, ma sono i “primi giorni”

Netflix collaborerà con Microsoft su questo nuovo programma di abbonamento supportato dalla pubblicità, le due società hanno annunciato mercoledì.

Netflix

Segue la collaborazione Un annuncio a sorpresa ad aprile QuellaÈ aperto ad aggiungere livelli supportati da pubblicità a basso costo al suo servizio, qualcosa che il suo CEO Reed Hastings ha resistito per anni. Ma l’azienda sta attraversando uno dei periodi più difficili nei suoi 25 anni di storia dopo aver perso abbonati. Nel primo quarto Per la prima volta in oltre un decennio .