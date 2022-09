Nettuno e i suoi anelli appaiono in un nuovo capannone dal telescopio Webb | astronomia

James Webb Space Telescope dietro l’angolo da universo profondo verso il nostro sistema solare domestico e scatta una foto del luminoso Nettuno e dei suoi sottili anelli polverosi con dettagli che non vedevamo da decenni.

L’ultima volta che gli astronomi hanno avuto una visione così chiara del pianeta più lontano dal sole è stato quando la Voyager 2 è diventata la prima e unica sonda spaziale a sorvolare il gigante di ghiaccio per poche ore nel 1989.

La capacità di imaging a infrarossi senza precedenti di Webb ha ora fornito un nuovo sguardo sull’atmosfera di Nettuno, ha affermato Mark McGreen, consulente scientifico ed esplorativo senior dell’ESA.

McCurren, che ha lavorato al progetto Webb per più di 20 anni, ha affermato che il telescopio sta “rimuovendo tutto quel bagliore e lo sfondo” in modo che possiamo “iniziare a estrarre la composizione dell’atmosfera” del pianeta.

Nettuno appare blu scuro nelle prime immagini scattate dal telescopio spaziale Hubble a causa del metano nella sua atmosfera.

Foto affiancate di Nettuno scattate da Voyager 2 nel 1989, Hubble nel 2021 e Webb nel 2022. Foto: A.P

Tuttavia, le lunghezze d’onda del vicino infrarosso catturate dal web imager primario NIRCam mostrano il pianeta come bianco-grigiastro, con nuvole di ghiaccio sulla superficie.

“Gli anelli sono più riflettenti degli infrarossi, quindi è più facile da vedere”, ha detto McCoren.

In una dichiarazione, la NASA ha affermato che l’immagine mostra anche una “luminosità interessante” vicino alla cima di Nettuno. Poiché il pianeta si allontana dalla Terra e impiega 164 anni per orbitare attorno al sole, gli astronomi non hanno ancora dato una buona occhiata al Polo Nord.

Webb ha anche scoperto sette delle 14 lune conosciute di Nettuno. Incombe su Nettuno in un’immagine ingrandita quella che sembra essere una stella appuntita molto luminosa, ma in realtà è Tritone, la luna stranamente massiccia di Nettuno piena dei famosi aloni eccentrici di Webb.

Nettuno e sette delle sue quattordici lune conosciute, incluso Tritone (in alto a sinistra). Foto: Space Telescope Science Institute/ESA/Webb/AFP/Getty Images

Tritone, che è più grande del pianeta nano Plutone, appare più luminoso di Nettuno perché è coperto di ghiaccio, che riflette la luce. Nel frattempo, McCurren ha detto che Nettuno “assorbe la maggior parte della luce che cade su di esso”.

Poiché Tritone orbita nella direzione sbagliata attorno a Nettuno, una volta si pensava che fosse un oggetto vicino alla cintura di Kuiper catturato nell’orbita del pianeta. “Quindi è fantastico andare a dare un’occhiata”, ha detto McCurren.

Mentre gli astronomi perlustrano l’universo alla ricerca di altri pianeti come il nostro, scoprono che i giganti del ghiaccio come Nettuno e Urano sono i più comuni nella Via Lattea. “Potendo guardare queste cose in grande dettaglio, possiamo inserire le nostre osservazioni di altri giganti del ghiaccio”, ha detto McCurren.

In funzione da luglio, Webb è il telescopio spaziale più potente mai costruito e ha già rilasciato dati abbondanti senza precedenti. Gli scienziati sperano che preannunci una nuova era di scoperte.

La ricerca dovrebbe aver luogo sulla base delle osservazioni di Webb su Nettuno e Tritone il prossimo anno.

“Il tipo di astronomia che vediamo ora era inimmaginabile cinque anni fa”, ha detto McCurren.

“Certo, sapevamo che l’avrebbe fatto, l’abbiamo costruito per farlo, è esattamente la macchina che abbiamo progettato. Ma iniziare improvvisamente a vedere le cose a queste lunghezze d’onda più lunghe, cosa che prima era impossibile… È davvero fantastico”.