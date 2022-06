Next Street Fighter di Capcom non sarà un’esclusiva PlayStation Console

Le console Nintendo e i giochi Street Fighter hanno una lunga storia, ma l’ultima volta ne abbiamo una versione Adeguata Era il gioco principale Street Fighter IV edizione 3D per 3DS. Non è stata solo una situazione difficile per i fan di Nintendo. I giocatori Xbox l’hanno perso Combattente di strada 5 L’ultima generazione perché Capcom ha stretto un accordo con Sony, rendendola un’esclusiva PlayStation.

Fortunatamente, le cose stanno andando bene per i giocatori di console che non possiedono una PlayStation. Dopo i timori che questa tendenza continuerà con i sistemi di prossima generazione, Capcom ha confermato oggi il nuovo gioco – Combattente di strada 6 – In arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X | S nel 2023. Avrà anche una versione per PC.

A giudicare dall’annuncio di rivelazione, Street Fighter 6 sembra mescolare un po’ le cose con una “esperienza immersiva nella storia per giocatore singolo” e un Battle Hub in cui sembri correre esplorando tra le battaglie. Torneranno anche Ryu, Chun-Li e molti altri personaggi, insieme ad alcuni nuovi personaggi.

Anche se probabilmente non dovresti aspettarti alcun annuncio sull’SF6 per Switch, se Nintendo rilascerà una console migliore in futuro, Capcom potrebbe prendere in considerazione un porting ora che questo nuovo gioco è stato confermato anche per Xbox. Nel frattempo, i giocatori Nintendo possono tornare a Gruppo di combattimento Capcomche arriverà a fine mese e include anche alcuni giochi classici di Street Fighter.

Oltre a queste informazioni, Capcom ha anche aggiornato il logo SF6 dopo che era Accusato di essere Adobe Stock Graphic. Puoi vederlo verso la fine del trailer qui sopra. Ti piacerebbe guardare questo gioco un giorno sulla console Nintendo? Lascia un commento qui sotto.