NFL più vicino a trattare con il pacchetto di biglietti YouTube per la domenica di Google: Fonte

il NFL è vicino a un accordo per togliere l’ambitissimo Sunday Ticket dal pacchetto di gioco del mercato a YouTube di Google, una fonte vicina alla NFL ha confermato a l’atleta. Era il Wall Street Journal Il primo a denunciare questa notizia. Ecco cosa devi sapere:

L’accordo metterà fine alla corsa di quasi 30 anni di DirecTV con il pacchetto e confermerà il passaggio dello sport allo streaming.

La NFL cercava a nord di $ 2,0 miliardi all’anno.

Apple era stata la capofila per un po’ di tempo, ma ha lasciato la trattativa con settimane di anticipo.

storia di fondo

L’accordo, che deve ancora essere votato dai proprietari, pone fine al lungo regno di DirecTV, che ha lanciato il pacchetto nel 1994, dando ai tifosi che risiedono al di fuori del mercato della loro squadra del cuore la possibilità di guardare le partite. La NFL e Google hanno rifiutato di commentare.

L’accordo segnerebbe un altro importante punto di svolta nei media, con un’importante proprietà sportiva che passa da un vettore tradizionale a una trasmissione in diretta. Ironia della sorte, all’inizio degli anni ’90 DirecTV era considerato il pioniere del servizio satellitare. Ora il mezzo caldo sta perdendo terreno nello sport.

YouTube e YouTube TV di Google possono utilizzare Sunday Ticket per battere la loro attività di abbonamenti. Non è stato possibile determinare l’importo pagato da Google, una consociata di Alphabet. DirecTV pagava una media di $ 1,5 miliardi all’anno e la NFL cercava almeno $ 1,0 miliardi.

Ma non è chiaro se il campionato abbia guadagnato così tanta importanza. Il valore di Sunday Ticket è crollato per molti con molte finestre nazionali che raggruppano giochi da Thursday Night Football – ora su Amazon Prime – ai giochi di Natale e al terzo gioco del Ringraziamento.

Da segnalare anche se l’operazione prevede un taglio per bar e ristoranti da vendere separatamente. Amazon sta concedendo in licenza il Thursday Night Football di DirecTV a bar e ristoranti, che generalmente avrebbero difficoltà a trasmettere le partite. Quindi è possibile che DirecTV possa continuare a tagliare il biglietto della domenica attraverso questo percorso.

Apple è da tempo il favorito e l’ambito candidato nella NFL, ma non è stata in grado di concordare il linguaggio del contratto e recentemente si è ritirata dai colloqui.

Restano i dettagli

Devono essere inseriti molti dettagli: quanto addebiterà YouTube per Sunday Ticket, venderà solo pacchetti per una squadra, singole partite? Hai bisogno di un abbonamento a YouTube TV o YouTube Premium, una piattaforma di siti di video da $ 11,99 al mese senza pubblicità?

I prezzi sarebbero ottimi perché non è un segreto che dal punto di vista finanziario DirecTV ha perso molto sul servizio, secondo alcune statistiche con 2 milioni di abbonati, molti dei quali sono fortemente scontati. DirecTV ha addebitato una tariffa base da $ 300 a $ 400 a stagione, che non è abbastanza per tenere conto del pagamento annuo medio di $ 1,5 miliardi alla NFL. DirecTV ha visto il pacchetto come un vantaggio in perdita perché ha portato i clienti alla porta e i probabili spettatori di YouTube Sunday Ticket.

La mossa soddisferebbe chiaramente l’obiettivo della NFL di rendere il Sunday Ticket più accessibile; Abbonarsi a YouTube Premium e quindi a Sunday Ticket sarebbe molto più semplice che ottenere il satellite (DirecTV offriva la possibilità di eseguire lo streaming in quelle aree in cui non è possibile utilizzare le antenne paraboliche).

lettura richiesta

(Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images)