Nia Long Surfaces a Los Angeles con Son, Mum su Ime Udoka Cheating Scandal. Nia è emersa a lungo a Los Angeles con il figlio, la mamma, sullo scandalo dei tradimenti di Ime Udoka

Riproduci contenuto video



lo sfondo

Nia Long Non ha molto da dire sullo scandalo del tradimento del suo partner, ma il suo linguaggio del corpo e gli accessori parlano molto.

L’attrice è stata avvicinata da un servizio fotografico sabato a Los Angeles, dove è apparsa per la prima volta con suo figlio, Chiave – Gli è stato chiesto l’ovvio… Come ti senti riguardo al fatto che i Celtics HC Sono Odoka Ha scoperto di avere una relazione con un lavoratore?

Per lo più è rimasta in silenzio, dicendo che non voleva commentare, ma quando le è stato chiesto se è stata in affari con Ime, guarda come reagisce… Da quando è arrivata la notizia dell’infedeltà del suo fidanzato, ha mantenuto un profilo basso e non lo ha fatto è stato già visto in pubblico.

Va anche notato che Nia non sembra indossare il suo anello di fidanzamento, anche se non lo fa sempre rock quando è in giro. Eppure, in un momento come questo, sembra importante.

Come siamo stati informati… Ci dicono le fonti Nya Sono rimasto stupito Con tutto, soprattutto da quando l’ha trasferita con il loro bambino a Boston abbastanza di recente, anche se l’indagine è andata avanti per mesi, senza che nessuno le abbia dato la testa fino a quando non ha colpito un fan.

Ci è stato anche detto che il tradimento colpisce vicino a casa, perché la donna con cui ho legato era già conosciuta personalmente da Nia. Lei lo è in realtà Aiuta Nya a traslocare a Boston, e ha anche partecipato a viaggi di squadra. READ Il caso di violenza sessuale di Marilyn Manson potrebbe non costituire un'accusa